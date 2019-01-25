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Шоу-бизнес

Звезду "Уральских пельменей" приняли за Собчак

Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova
Артистка Юлия Михалкова опубликовала фотографию собственного портрета в микроблоге в Instagram. Пользователи уверены, что на этой картине звезда шоу "Уральские пельмени" совсем не похожа на саму себя. 
прочитано 839 раз

Михалкова призналась, что встреча с художником помогла ей открыть в себе новую особенность, о которой она и не подозревала. По ее мнению, на картине мастер воплотил серьезную, целеустремленную женщину, которая всегда остается внимательной к окружающим. В конце звезда "Уральских пельменей" поинтересовалась, какое впечатление она производит на них в жизни.

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"Не так давно Алиса создала мой портрет. Талантливый, загадочный! Она смогла отметить во мне одну особенность, которая до этого всегда ускользала от меня. Посмотрите на композицию. Чувство, что я уверенно, целеустремленно иду, буквально лечу вперед к грандиозной цели, но смотрю при этом в сторону: на собеседника, на друга, коллегу, на вас, милые мои", – написала артистка.

Многие пользователи обратили внимание, что на этом портрете Юлия Михалкова очень похожа на телеведущую Ксению Собчак. "На Собчак похожа", "И я подумала, что это Собчак! Еще удивилась, откуда она у меня в ленте", "Очень похожа на Собчак", "Я тоже думала, что это Собчак", "Собчак…Не?", "Это Собчак же?", "Я посмотрела на портрет, не прочитав, кто выставил его, и была убеждена, что это Ксения Собчак. Потом посмотрела, что выставила Юля. Мне кажется, все же портрет больше похож на Ксению", – написали они.

Однако другие подписчики звезды "Уральских пельменей" раскритиковали такое сравнение. По их словам, артистка обладает более приятной внешностью: "Вы на Собчак совсем не похожи. Это пишут завистники", "У Собчак нос большой и глаза маленькие. Совершенно на нее не похоже. Похоже на Юлю, но складывается впечатление, что написано неуверенной рукой, начинающего художника…", "Очень красивый портрет!".

Автор: Полина Крылова25 января 2019, 09:37

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