Неожиданно появившийся брат Максима Галкина оказался его отцом
На фотографии маленький шоумен сидит в компании какого-то мужчины. Снимок старый, еще черно-белый. "Тут пошла гулять по сети моя детская фотка – мне стали звонить журналисты, спрашивать, с кем из родственников здесь я", – начал рассказывать ведущий.
Далее он заявил, что пресса почему-то подумала, что в кадре отец Максима. Но это оказалось не так. Маленький Галкин заявил, что это его старший брат Дима. У них двенадцать лет разница.
Также он поведал, что они оба драконы по восточному календарю. "И мама была дракон. А папа кабан", – делится супруг примадонны.
"Игра престолов какая-то!", – смеется комик.
Снимок начали комментировать звездные друзья Максима. "Взгляд очень пронзительный", – подметила Полина Гагарина.
"Ну, Дима вообще не изменился! Хотел написать, что ты тоже, но сдержался!", – пошутил Игорь Николаев.
Отметим, старший брат Галкина тоже живет в столице, но предпочитает находиться в тени. В начале 2000-х мальчики потеряли обоих родителей. Общее горе сделало их еще ближе, хотя и без этого у них были очень теплые отношения.
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