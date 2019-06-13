Шепелев пожаловался на отбившегося от рук сына
Ребенок уверен, что отец простит ему любую шалость. В Instagram телеведущий пожаловался, что шестилетний Платон постоянно шалит. По словам Дмитрия Шепелева, раньше он наказывал сына, лишая возможности смотреть мультфильмы, но это уже не помогает. Шоумен спросил у подписчиков, как они наказывают своих детей.
"Я всегда был мягким отцом, даже чересчур. Ну раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно. Давай сфотографирую – потом посмеемся. Но ребенок взрослеет, и вместе с ним "взрослеют" шалости. Вот из последнего: "Папа, мы тут написали в ванную..." – поделился Шепелев.
"Самое строгое, что я когда-либо делал, – это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете? Не работает. Потому что папа добрый, папа все простит", – заявил телеведущий. Дмитрий Шепелев отметил, что не знает, как перевоспитать сына, и попросил совета у фолловеров.
Ранее Дмитрий Шепелев сообщил поклонникам, что начал выбирать для сына школу. В своем микроблоге он заявил, что Платон посещает дни открытых дверей в учебных заведениях.
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