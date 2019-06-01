Певица Валерия хорошенько приложила злопыхателей
В личном Instagram вокалистка опубликовала свежий снимок себя любимой. Ниже она рассказала, что посетила спектакль поэтессы Солы Моновой в театре "Новая опера" в компании своего супруга Иосифа Пригожина. От вечера певица Валерия осталась в восторге.
Для похода на мероприятия звезда выбрала нежнейшее платье лимонного цвета от Виктории Бони, которая недавно открыла свой бренд одежды. Образ знаменитость дополнила стильными босоножками на высоком каблуке с острыми носами.
Поклонники остались довольны внешним видом певицы Валерии. Они не пожалели комплиментов для любимицы. Меж тем злопыхатели тоже не дремали. Они принялись разбирать звезду по косточкам и выискивать у нее недостатки.
Знаменитость не стала терпеть нападки. Всем, кто высказывал претензии она ответила. Отметим, что комментарии певицы Валерии были очень ироничными.
"Алла Борисовна, вы ли это?", – написал кто-то, намекая на сходство с образами Аллы Пугачевой. "В Comedy club кастинг не проходили?" – парировала вокалистка. "Про лапы – большеваты" – критиковали ноги артистки. "Про язык — длинноват", – отреагировала певица Валерия. Меж тем одна обывательница отметила, что в вокалистке "нет свежести", так как она слишком худая. "Буду знать, что лишний вес – синоним свежести. Ну тогда уж как-нибудь без нее обойдусь", – хорошенько приложила завистницу артистка.
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