Певица Валерия хорошенько приложила злопыхателей

Артистка устроила незлобную перепалку с пользователями Сети. Певица Валерия достойно ответила злопыхателям.

В личном Instagram вокалистка опубликовала свежий снимок себя любимой. Ниже она рассказала, что посетила спектакль поэтессы Солы Моновой в театре "Новая опера" в компании своего супруга Иосифа Пригожина. От вечера певица Валерия осталась в восторге.

Для похода на мероприятия звезда выбрала нежнейшее платье лимонного цвета от Виктории Бони, которая недавно открыла свой бренд одежды. Образ знаменитость дополнила стильными босоножками на высоком каблуке с острыми носами.

Поклонники остались довольны внешним видом певицы Валерии. Они не пожалели комплиментов для любимицы. Меж тем злопыхатели тоже не дремали. Они принялись разбирать звезду по косточкам и выискивать у нее недостатки.

Знаменитость не стала терпеть нападки. Всем, кто высказывал претензии она ответила. Отметим, что комментарии певицы Валерии были очень ироничными.

"Алла Борисовна, вы ли это?", – написал кто-то, намекая на сходство с образами Аллы Пугачевой. "В Comedy club кастинг не проходили?" – парировала вокалистка. "Про лапы – большеваты" – критиковали ноги артистки. "Про язык — длинноват", – отреагировала певица Валерия. Меж тем одна обывательница отметила, что в вокалистке "нет свежести", так как она слишком худая. "Буду знать, что лишний вес – синоним свежести. Ну тогда уж как-нибудь без нее обойдусь", – хорошенько приложила завистницу артистка.