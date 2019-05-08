Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова
В своем Instagram актриса опубликовала ссылку на новую страницу, которая теперь принадлежит ее отпрыску – Анастасии Харламовой. Кристина Асмус, скорее всего, пытается стать бейби-блогером.
Примечательно, что меньше чем за сутки в аккаунт пятилетки пришло более 15 тысяч подписчиков. Пока у крохи всего одна публикация, которая, к слову, набрала сотни восторженных комментариев и более 30 тысяч отметок "Нравится".
Более того, в комментариях к посту маленькая Настя, хотя точнее будет сказать – ее родители, отвечает на вопросы подписчиков. Малышка, например, рассказала любопытной интернет-обывательнице, что мечтает стать врачом.
Отметим, что фолловеры сломали копья споря о том, на кого же в конце концов похожа Анастасия Харламова – на маму или на папу. Отметим, что мнения, как это часто бывает, разделились. Кто-то уверял, что видит в девочке маленькую Кристину Асмус, другие же шутливо отмечали, что так бы выглядел Гарик Харламов если бы уродился симпатичным.
"Красавица!!! На первый взгляд на папу похожа, а присмотришься и на маму! 👍👍👍Тьфу-тьфу на тебя, чтобы не сглазили!!! 😍👼👶 Всего тебе самого хорошего! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На мамочку похожа 🤗👍", "На папу похожа 🌷", – писали интернет-обыватели наследнице Кристины Асмус и Гарика Харламова.
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