Известная актриса рассказала о хулиганстве Пугачевой

15 апреля Алла Пугачева отметила круглую дату. Примадонне отечественной сцены исполнилось 70 лет, в честь чего она организовала грандиозное шоу.

Скоро будет месяц с тех пор, как Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. 17 апреля артистка дала первый за десять лет сольный концерт, цены на который зашкаливали из-за перекупщиков. В зале Кремля, чтобы посмотреть новое шоу Примадонны, появилось множество именитых гостей.

Не осталась в стороне и актриса Ирина Мирошниченко. 76-летняя артистка была впечатлена концертом. Особенно ее тронула финальная песня: Алла Пугачева исполняла свой хит "Женщина, которая поет", когда на сцену вышли ее молодой муж Максим Галкин, их дети Гарри и Лиза, а также старшая дочь Кристина Орбакайте с сыновьями Никитой, Дени и дочкой Клавой.

"Как сказала сама Алла, она устроила этот праздник прежде всего для своих маленьких детей – Гарри и Лизы, которые до этого никогда не видели ее на сцене. Было потрясающе, когда на песне "Женщина, которая поет" выскочили на сцену эти две крохи, Алла дала микрофон Лизе и девочка закричала звонким голосом: "Мама, дам!" Внутри меня все как бы оборвалось от счастья, потому что Алла позволила себе такую роскошь и нашла свое счастье уже в достаточно взрослом возрасте", – призналась Ирина Мирошниченко.

По мнению артистки, то, что "выделывала" Алла Пугачева на сцене, никак не соответствовало ее почтенному возрасту. "Она и хулиганила, и исполнила новую песню! Голос уже охрип под конец, но она все равно пела!" – заявила прославленная актриса.

На концерте не обошлось без накладок. Периодически возникали проблемы со звуком. Ирина Мирошниченко подтвердила эту информацию. "Да, Алла мало слышала звук на сцене, потому что сцена была огромная. Она говорила: "Я ничего не слышу, дайте больше звука!" Но это ведь все техника, голос Пугачевой при этом звучал прекрасно!" – цитирует Ирину Мирошниченко "Собеседник".