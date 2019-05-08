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Шоу-бизнес

Королева спровоцировала больную раком Сенчукову

Наталья Сенчукова. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Сенчукова дала откровенное интервью. Она рассказала, как ее спровоцировала Наташа Королева.
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Недавно сыну Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василию исполнилось 20 лет. Супруги предпочитали лишний раз не показывать наследника публике, однако недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила фотографию сына, на которой тот получился настолько колоритным, что произвел настоящий фурор. Василия буквально завалили комплиментами.

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Сенчуковой и Рыбину не хватило сил

"Он очень стесняется этого внимания. Говорит, красавчиком себя не считал. Наташа Королева показала своего красавчика сына в Instagram, это меня и спровоцировало", – призналась Наталья Сенчукова. Она отметила, что перед публикацией спросила разрешения у сына, и он даже сам выбрал фото.

"Такого интереса мы не ожидали. Сын рассказывал, что в социальных сетях после этого у него прибавилось подписчиков, ему стали писать, какой он "лапочка", кто-то начал сватать за него своих дочерей…", – рассказала артистка. Кстати, сердце Василия давно занято. Он пять с лишним лет встречается с девушкой по имени Дарья.

На 20-летие Сенчукова и Рыбин подарили наследнику иномарку. "Мы не стали размещать фото в социальных сетях, потому что не все могут позволить себе купить ребенку в 20 лет машину", – объяснила певица.

Впрочем, и сама Наталья Сенчукова с мужем недавно вызвали переполох в Сети. Это случилось после того, как пара призналась в одном диагнозе на двоих – раке. К счастью, супруги вовремя обратились к врачам.

"Мы сами виноваты – посещали солярий, загорали, когда нельзя загорать, не мазались солнцезащитными кремами. Понятно, что в молодости никто не знал, что солнце может так влиять на здоровье. Мне казалось, что вот позагораю и стану еще красивее. А потом бабахнуло!" – цитирует Наталью Сенчукову Teleprogramma.pro.

Автор: Наталья Аряева8 мая 2019, 14:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сенчукова и Рыбин заметно помолодели

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