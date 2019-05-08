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Шоу-бизнес

Волочкову ликвидировали после ее выходки на прощании с Лазаревым

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова попала в неприятную ситуацию. Балерина снялась в вечернем шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", вот только артистку оттуда вырезали.
прочитано 4948 раз

В конце апреля вышел в эфир новый выпуск передачи Андрея Малахова. Он был посвящен Сергею Лазареву. Артиста провожали в Израиль. Совсем скоро там состоится "Евровидение", на котором популярный исполнитель представит нашу страну. Сергей Лазарев и оказался на центральном диване. А рядом с ним разместился Филипп Киркоров, который занимался подготовкой артиста к грандиозному шоу. Поп-короля чествовали – 30 апреля у него был день рождения.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Лена Катина, Влад Топалов, Дмитрий Губерниев и много других звездных гостей пришли поддержать Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова. По задумке телевизионщиков, артистка должна была эффектно появиться прямо из торта. Все прошло как по маслу. Присутствующие были в восторге от выходки танцовщицы.

"Это было так ярко! Когда выпорхнула Волочкова, все стали аплодировать. А после Сергею сказали: "Тебе нужно брать Настю на "Евровидение", как в свое время Билан – Плющенко! Тогда тебе первое место гарантировано!" – рассказали зрители, собственными глазами видевшие появление Анастасии Волочковой. Сам Филипп Киркоров оценил сюрприз балерины – преподнес ей роскошный букет алых роз.

Однако в программе, вышедшей в эфир, Анастасию Волочкову никто не увидел. Балерину вырезали, сообщает "Собеседник". Издание ссылается на то, что выступление артистки оказалось настолько ярким, что затмило все остальное, поэтому телебоссы приняли решение ликвидировать Анастасию из эфира.

Действительно, если присмотреться, танцовщицу видно лишь на общем плане – в черном наряде и ярко-красной пачке, сидящей возле Сергея Лазарева. Ее бы вряд ли кто узнал, настолько была мала ее фигура.

О том, что Анастасия Волочкова вообще там была, сообщила сама балерина, когда почти сразу, со съемок, опубликовала у себя в аккаунте в Instagram фотографии. На них артистка запечатлена с Филиппом Киркоровым и тортом (правда, вряд ли именно из него она выпрыгивала). Пока Анастасия Волочкова никак не прокомментировала скандальную ситуацию.

Автор: Наталья Аряева8 мая 2019, 13:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну слава Богу! Позвоню маме, успокою, она думала, что это годзилла напала на город, а это всего лишь Настя выпрыгнула.
Гость
Ответить
писака Аряева волочкову ликвидировал кто кгб мгб огпу и какое прощание певец жив здоров заголовки пишите в трезвой памяти и здравом уме завязывайте с дурью
1

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