"Его насильно удерживают": из-за престарелого Джигарханяна бьют тревогу
Любая информация о состоянии и местонахождении актера засекречена. Жив ли, здоров ли, выходит ли на улицу? Все – покрытая мраком тайна. От этого в народе ходят самые фантастические версии. "Его насильно удерживают где-то", "Он давно не в адеквате, поэтому его не показывают", "Его упекли в больницу и не выпускают", "Дружки положили глаз на его театр возле метро "Университет", хотят там сделать центр армянской культуры", – предполагают поклонники актера.
Они всерьез обеспокоены тем, как чувствует себя престарелый артист, ведь остаться в таком возрасте одному страшно. Дочь Елена погибла от отравления угарным газом, пасынок Степан живет в Америке и в России почти не появляется. С любящей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая с Армена Борисовича сдувала пылинки, называла на "вы", кормила из ложечки, поила вкусным маминым клюквенным компотом, шила на заказ туфли и водила под ручку, Джигарханяна разлучили.
Молодая киевская пианистка всегда следила, чтобы пожилой муж был "как Денди лондонский одет", заботилась о его диете, приумножала его капиталы и гасила долги театра, где была директором. А вот что там происходит сегодня – бог ведает.
Но Виталина Цымбалюк-Романовская очень обижена на мужа, который на всю страны оболгал ее и обозвал воровкой. "Много лет Джигарханян был моим кумиром и самым близким человеком. Я никогда не думала, что подобное разочарование можно пережить. Когда я прочла его показания в деле против меня, было страшно. Сплошной оговор и несуществующие факты. Либо он был не в себе, либо решил меня уничтожить. Если он умрет – я не пойду на похороны, я с ним простилась еще в октябре 2017 года", – пояснила киевская пианистка.
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Мы с Прохором желаем Армену Борисовичу здоровья и ставим свечи «за здравие» в храмах. Не смотря ни на что. Ну, а если когда-нибудь выйдет книга/обложка #мужчинывиталины - она будет выглядеть ТАК ����♀️ #моимужчины2016-2019 #добропобеждаетзло #архив #история #любитедругдруга ❤️
Напомним, под понятием "престарелый человек" в Российской Федерации подразумевается достигший 80 лет гражданин, а продолжающий жить далее попадает в число долгожителей.
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