Хакеры раскрыли секрет победы дочери Алсу

Дочь Алсу победила в финале шоу "Голос. Дети" без накрутки голосов. Эта устаревшая методика не оправдывает себя с технической точки зрения. Сегодня достаточно привлечь к голосованию пользователей соцсети.

Устраивать накрутку для победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале шоу "Голос. Дети" не имело смысла. В наше время есть более эффективные и простые методы.

"В эпоху "Инстаграма" вполне достаточно попросить каких-либо певиц или телеведущих с многомиллионной армией подписчиков проголосовать за определенного участника шоу", – рассказал хакер Александр Варской. По словам эксперта, пользователи Сети обычно достаточно активно и эффективно реагируют на любую просьбу своего кумира – и так же проголосовали бы за дочь Алсу..

Хакер признал, что еще недавно накрутку голосов использовали на ТВ. В частности, в шоу "К барьеру". Причем все происходило вовсе не по вине телевизионного руководства. Просто "доброжелатели" добывали таким образом победу одному из частых гостей программы – занося кому надо деньги.

Дочь Алсу Микелла Абрамова была объявлена победителем шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского голосования. Отрыв от соперников был почти двукратным, так что зрители и эксперты заподозрили накрутку голосов, разразился скандал. Сейчас Первый канал проводит проверку итогов финала шоу, результаты объявят в конце мая, напоминает Ura.ru.

Издание также приводит мнение руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова. Эксперт уверен, что, если все же накрутка при голосовании за дочь Алсу была, ее легко выявить. Ярким примером таких ситуаций эксперт назвал всплеск отправленных голосов в определенные часы. В любом случае, нужно тщательное расследование.