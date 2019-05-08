Неожиданный поворот в скандале вокруг дочери Алсу

Скандал вокруг дочери Алсу набирает обороты. Предварительные данные проверки голосования на шоу "Голос. Дети", якобы полученные от неких инсайдеров, специалисты назвали фейком.

Новости вокруг скандала с дочерью Алсу поступают из таких "авторитетных" источников, как форумы мамочек, иронизируют эксперты. Заявления "инсайдера" о промежуточных итогах расследования аномального голосования по регионам возмутили главу компании Group-IB. Илья Сачков назвал эту информацию фейком.

"То что напечатала лента.ру сегодня – fake news. Первоисточник их: u-mama.ru. Надо ждать официальных результатов расследования", - написал эксперт в Facebook.

Напомним, что после скандала с дочерью Алсу Первый канал выбрал компанию Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом, для проверки результатов голосования в финале шоу "Голос. Дети". Итогов эксперты пока не объявляли. Однако нашелся некий инсайдер, который на условиях анонимности "вбросил" новость о том, что аномалии отмечены в пяти российских регионах – они особенно активно отдавали голоса за Микеллу Абрамову. Были названы Москва, Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская области.

Распространение фейковых новостей с недавнего времени преследуется законом. Специалисты из Group-IB надеются, что Первый канал займется выяснением источника этих не соответствующих действительности сообщений. А официальные данные по итогам проверки голосования и скандала вокруг дочери Алсу появятся не арньше конца мая, пишет "Комсомольская правда".