"Это низко": побитого Малахова вытащили из лап разъяренной толпы

После скандала с постом шоумена о родах жены принца Гарри Меган Маркл у него нашелся защитник. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Андрей Малахов ни за что получил море критики от пользователей Сети.

"Меня сложно заподозрить в беззаветной симпатии к Андрею Малахову, так как я довольно часто высказываюсь о его весьма спорных передачах, но давайте же будем людьми в конце концов", – призвал собеседник "Дни.ру". Дело в том, что разъяренная толпа фолловеров просто растерзала в соцсетях телеведущего за пост в Twitter.

"Читаю в СМИ: дескать, Андрей Малахов не скорбит по погибшим людям рейса SSJ-100 в Шереметьево. Извините меня, но ведь, это насколько же нужно не уважать человека, чтобы голословно подобное писать?", - заявил эксперт.

По его словам, еще 6 мая утром у Андрея Малахова на стене в Instagram был опубликован скорбный пост о трагедии. "Большое количество людей зашли в публикацию, выразили соболезнования родственникам погибших. Что это за кампания травли в отношении Малахова? Он что, самый удобный мальчик для битья?", - разразился праведным гневом Вадим Манукян.

Эксперт уверен, что с этим надо заканчивать. "Критикуйте за дело, если есть повод в профессиональной плоскости. Но безудержная, ничем не мотивированная травля – это низко!", – резюмировал Манукян.

Отметим, что Андрей Малахов собрал десятки критичных комментариев под постом о наследнике британского престола в соцсети. Пользователей удивили его восторги по поводу рождения ребенка у принца Гарри и Меган Маркл – в то время, как в России погибли люди.