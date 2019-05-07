Курникова и Иглесиас показали европейцам настоящее зрелище

Бывшая спортсменка отправилась в гастрольный тур вместе с избранником. Анна Курникова и Энрике Иглесиас посетили Европу.

В личном Instagram Курникова опубликовала пару снимков из солнечной Италии. Именно туда ее возлюбленный Энрике Иглесиас приехал со своим концертом "All the hits Live".

"Люблю Италию", – сообщила пользователям Сети Анна. Меж тем поклонники на всех языках осыпали спортсменку комплиментами. Фанаты попросили Анну выкладывать больше фото из путешествий.

Отметим, что почитатели Иглесиаса остались довольны выступлением любимца. Артист и его команда постарались сделать концерт наиболее зрелищным. В зале разместили две сцены, светодиодный экран в 500 квадратных метров и множество звуковых и световых спецэффектов.

Наследники Анны и Энрике, судя по всему, остались дома с няней. Добавим, что знаменитости не так давно стали родителями двойняшек: дочери Люси и сына Николаса. Малышам недавно исполнился год.

Знаменитая чета часто публикует фотографии наследников в соцсетях, выкладывает забавные видео с участием отпрысков. Интересно то, что Анна Курникова до рождения детей скрывала беременность. О том, что спортсменка и певец стали родителями, стало известно уже после появления двойняшек на свет.

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже более 15 лет. Скрытные супруги никогда не делятся с общественностью подробностями своей семейной жизни, эта пара не устраивает публичных скандалов и разборок, возможно в этом и кроится секрет долгих и гармоничных отношений.