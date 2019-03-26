Сексуальная Курникова предстала с декольте до пупа

Анна Курникова опубликовала новое видео. Многочисленные поклонники пришли в восторг от увиденного.

Анна Курникова сменила привычный спортивный образ, напомнив поклонникам, что она – 37-летняя привлекательная блондинка с потрясающей фигурой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram теннисистка опубликовала видео, на котором предстала в ярком коралловом платье с головокружительным декольте. Образ дополнили распущенные длинные светлые локоны, макияж и скромные, но изысканные ювелирные украшения.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Анне Курниковой. Фанаты отметили ее яркую внешность и великолепную фигуру. Сложно представить, что недавно теннисистка подарила своему возлюбленному, латиноамериканскому исполнителю Энрике Иглесиасу, двойню: дочь Люси и сына Николаса.

Периодически счастливые родители делятся с общественностью фотографиями и короткими видео с участием малышей. Примечательно, что пока еще ни Энрике Иглесиас, ни Анна Курникова не дали ни одного интервью о своих детях. Кстати, несмотря на то что влюбленные вместе уже более 15 лет, точно неизвестно, оформили ли они свои отношения официально.

По мнению скандально известного блогера Лены Миро, в этом нежелании выставлять свою жизнь напоказ и заключается секрет долгосрочных отношений Анны и Энрике. "Фотографий в Instagram не вываливает, не комментирует слухи о свадьбе, и никто ничего достоверно не знает. Только после рождения близнецов об этом узнали в прессе. Нет у Ани "беременных" фото, как любит Боня. Нет и рекламы мази от опрелостей, как у кандидата Ксюши, нет подписи "счастливая жена и мама", – рассудила Миро на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал".