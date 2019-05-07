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Шоу-бизнес

Колокольцеву из МВД доложили о мошенничестве Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Многие люди уверены, что киевская пианистка наглым образом обобрала народного артиста СССР Армена Джигарханяна, и называют ее не иначе как "мошенница на доверии". Сама она все обвинения в свой адрес отрицает, но народ жаждет возмездия.
прочитано 1842 раза

Защитники Армена Джигарханяна возмущены тем, что его бывшая жена до сих пор на свободе, а не шьет рукавицы в Можайской колонии. Более того, она ведет светский образ жизни, ходит по премьерам и раздает интервью. Именно это и возмутило народ настолько, что было составлено коллективное обращение на имя министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Огромное количество людей с пристальным вниманием следит за расследованием преступлений, совершенных В. Цымбалюк-Романовской в отношении народного артиста СССР А.Б. Джигарханяна. Мы, участники группы поддержки А.Б. Джигарханяна, в октябре 2018 года обращались к Вам с просьбой (обращение 3/187715734281) поставить это резонансное дело по статье УК РФ 159, часть 4, о неправомерном завладении принадлежащим Армену Борисовичу имуществом, на особый контроль", – пишут люди.

"На наше обращение был получен ответ от А.А. Бойкова (20.12.2018 Nr.: 3/187715734281), в котором нам сообщили, что доследственная проверка по заявлению А.Б. Джигарханяна действительно велась с нарушением закона и материал был возвращен в следственное подразделение. А так же, что ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле руководства главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве", – продолжают люди.

"Цымбалюк-Романовская, чувствуя свою безнаказанность, продолжает нелестно отзываться о правоохранительных органах России, заявляя в информационном пространстве о своей безапелляционной невиновности даже по статье УК РФ 137, часть 1, по которой в ноябре 2018 года она была признана виновной, осуждена и приговорена к 200 часам обязательных работ, которые она не выполняет. По сведениям В. Цымбалюк-Романовской, которые она распространяет в социальных сетях, все расследования и суды завершены. Просим Вас отреагировать на беспокойство и волнение общественности и поставить нас в известность об этапах процесса хода следствия".

Свой интерес благодетели Джигарханяна объяснили просто: "Народ защищает в информационном поле нашего народного артиста СССР от преступных действий и несправедливости уже полтора года!"

Фото: Пресс-служба

Напомним, что в феврале этого года главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшей супруги артиста Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской. Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Сегодня идет допрос свидетелей и проводятся следственные действия. 

Автор: Иван Губкин7 мая 2019, 21:53
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Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Что пургу нести?
Что пургу нести?
Да чтоб следы замести!
Замылить глаза на факты,
Которые о многом говорят.
Якобы любовь, забота...
Да блевать от этих слов охота.
Может, и было что-то
До определенного предела,
Пока всё к своим рукам не пригрела…
Гость
Ответить
Гость
Только при ней он ходил королем. А где он сейчас? И как ему живется? Походу дружки свое дело делают.
Очень странно, что на наших глазах совершается "черт знает что". Какая-то девушка из Киева (деревни Носовка) обвела вокруг пальца Россию (так говорят). Есть же какие-то рычаги, даже если у неё существуют реальные помощники в лице ...
Гость
Ответить
Гость
Только при ней он ходил королем. А где он сейчас? И как ему живется? Походу дружки свое дело делают.
Что пургу нести?
Гость
Ответить
А в Инстаграме бабки пишут, обращаясь к Цы, "девушка" да "мега крутая девчонка"...Это как старом анекдоте. Старик 80 лет обращается к такому же, но 60 лет: Молодой человек!
Гость
Ответить
Феликс Грозданов - нечто. Неужели так можно "лавировать"? А вдруг не вылавируешь ?! Скорее всего, хочется не есть, а жрать. Итак сверх нормы...Феликс, не всегда в почете будет "желтизна" . Имя ЗАРАБОТАЛ, даже если "переобуешься"
Гость
Ответить
Гость
Только при ней он ходил королем. А где он сейчас? И как ему живется? Походу дружки свое дело делают.
Пойте свои дифирамбы Цы в её Инстаграме. Но в контексте новых отношений с певцом Шаляпиным! А там уже какое Ваше дело, с кем кто, где и как.
Гость
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Только при ней он ходил королем. А где он сейчас? И как ему живется? Походу дружки свое дело делают.
Гость
Ответить
Старьё пишешь, Грозданов. Уже проник в группу неравнодушных к судьбе Армена Борисовича людей, как подлый вор? Скопировал их обращение и здесь разместил как сенсацию? Да, люди обеспокоены медленным расследованием дела. И что, теперь их нужно за это осмеивать?
Гость
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Эту <цензура> придавить хочется - безмерно наглая!
Гость
Ответить
Голой, в прямом смысле, "наслаждались" отфотошопенными фотками Цымбалюк из ... сауны или...
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