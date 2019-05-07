Колокольцеву из МВД доложили о мошенничестве Цымбалюк-Романовской

Многие люди уверены, что киевская пианистка наглым образом обобрала народного артиста СССР Армена Джигарханяна, и называют ее не иначе как "мошенница на доверии". Сама она все обвинения в свой адрес отрицает, но народ жаждет возмездия.

Защитники Армена Джигарханяна возмущены тем, что его бывшая жена до сих пор на свободе, а не шьет рукавицы в Можайской колонии. Более того, она ведет светский образ жизни, ходит по премьерам и раздает интервью. Именно это и возмутило народ настолько, что было составлено коллективное обращение на имя министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева.

"Огромное количество людей с пристальным вниманием следит за расследованием преступлений, совершенных В. Цымбалюк-Романовской в отношении народного артиста СССР А.Б. Джигарханяна. Мы, участники группы поддержки А.Б. Джигарханяна, в октябре 2018 года обращались к Вам с просьбой (обращение 3/187715734281) поставить это резонансное дело по статье УК РФ 159, часть 4, о неправомерном завладении принадлежащим Армену Борисовичу имуществом, на особый контроль", – пишут люди.

"На наше обращение был получен ответ от А.А. Бойкова (20.12.2018 Nr.: 3/187715734281), в котором нам сообщили, что доследственная проверка по заявлению А.Б. Джигарханяна действительно велась с нарушением закона и материал был возвращен в следственное подразделение. А так же, что ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле руководства главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве", – продолжают люди.

"Цымбалюк-Романовская, чувствуя свою безнаказанность, продолжает нелестно отзываться о правоохранительных органах России, заявляя в информационном пространстве о своей безапелляционной невиновности даже по статье УК РФ 137, часть 1, по которой в ноябре 2018 года она была признана виновной, осуждена и приговорена к 200 часам обязательных работ, которые она не выполняет. По сведениям В. Цымбалюк-Романовской, которые она распространяет в социальных сетях, все расследования и суды завершены. Просим Вас отреагировать на беспокойство и волнение общественности и поставить нас в известность об этапах процесса хода следствия".

Свой интерес благодетели Джигарханяна объяснили просто: "Народ защищает в информационном поле нашего народного артиста СССР от преступных действий и несправедливости уже полтора года!"

Напомним, что в феврале этого года главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшей супруги артиста Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской. Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Сегодня идет допрос свидетелей и проводятся следственные действия.