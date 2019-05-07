Многодетная Мария Кожевникова избавилась от малыша
В начале марта стало известно, что в семье Марии Кожевниковой случилось пополнение. Актриса завела для троих сыновей белоснежного померанского шпица. Маленький пушистый белый комочек буквально очаровал многочисленных подписчиков официальной странички Марии Кожевниковой в Instagram, и они стали часто спрашивать актрису о питомце, заинтригованные тем, что та больше не публиковала его фотографий.
Оказывается, артистке пришлось избавиться от малыша. Заявление Мария Кожевникова сделала в своем аккаунте. Она опубликовала видео, на котором запечатлела своего сына, нежно поглаживающего щенка. "Вы спрашиваете про нашу собачку. К сожалению, нам пришлось ее отдать, так как у старших детей началась аллергия", – объяснила расстроенная звезда.
К счастью, совсем уж расставаться со щенком детям актрисы не пришлось. Оказалось, она пристроила собаку в добрые руки близких друзей. Речь идет о прославленном хоккеисте Владиславе Фетисове, который является крестным одного из сыновей артистки.
"Наш Пушистик растет и радуется! У него там веселая компания, и он растет настоящим бандитом:) Мы к нему приезжаем и общаемся! Спасибо @lfetisova и Слава, что в Ваш дом открыты двери не только для близких людей, но и для братьев меньших!" – поблагодарила Мария Кожевникова.
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