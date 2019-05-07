Неожиданные подробности голосования на шоу "Голос. Дети"
Проверка итогов аномального голосования в финальном выпуске шоу "Голос. Дети", которое завершилось скандалом, еще продолжается. Однако уже известно, что особенно активно голоса за дочь Алсу Микеллу Абрамову отправляли из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
Для проверки результатов голосования Первый канал привлек сотруничающую с Интерполом компанию Group-IB. Эксперты определяют, имели ли место накрутки, а также оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов. Все это займет около месяца, однако некоторые подробности сообщили "Ленте.ру" сотрудники компании на условиях анонимности.
Напомним, в финале шоу "Голос. Дети" на Первом канале, который состоялся 26 апреля, победила Алсу Микелла Абрамова. Огромный разрыв в результатах дочери певицы Алсу и ее соперников вызвал сомнения в правильности подсчета голосов, а завершилось все скандалом.
Представители Алсу информацию о подтасовке результатов в пользу дочери певицы опровергали. Тем не менее, руководство Первого канала решило перепроверить результаты голосования, назвав его аномальным.
В компании Group-IB, которая занимается проверкой аномального голосования на шоу "Голос. Дети" предварительные данные комментировать отказались. Первый канал также заявил, что не готов обсуждать промежуточные результаты расследования.
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