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Шоу-бизнес

Неожиданные подробности голосования на шоу "Голос. Дети"

Фото: www.globallookpress.com
Аномальное голосование в финале шоу "Голос. Дети" велось из нескольких регионов. Предварительные итоги проверки показывают, что за дочь певицы Алсу особенно активно посылали СМС из пяти областей.
прочитано 3075 раз

Проверка итогов аномального голосования в финальном выпуске шоу "Голос. Дети", которое завершилось скандалом, еще продолжается. Однако уже известно, что особенно активно голоса за дочь Алсу Микеллу Абрамову отправляли из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.

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Для проверки результатов голосования Первый канал привлек сотруничающую с Интерполом компанию Group-IB. Эксперты определяют, имели ли место накрутки, а также оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов. Все это займет около месяца, однако некоторые подробности сообщили "Ленте.ру" сотрудники компании на условиях анонимности.

Напомним, в финале шоу "Голос. Дети" на Первом канале, который состоялся 26 апреля, победила Алсу Микелла Абрамова. Огромный разрыв в результатах дочери певицы Алсу и ее соперников вызвал сомнения в правильности подсчета голосов, а завершилось все скандалом.

Представители Алсу информацию о подтасовке результатов в пользу дочери певицы опровергали. Тем не менее, руководство Первого канала решило перепроверить результаты голосования, назвав его аномальным.

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Публикация от Ержан Максим фан страница (@erzhan_maksim.fan)

В компании Group-IB, которая занимается проверкой аномального голосования на шоу "Голос. Дети" предварительные данные комментировать отказались. Первый канал также заявил, что не готов обсуждать промежуточные результаты расследования.

Автор: Андрей Евлампиев7 мая 2019, 08:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с победителями шоу "Голос"

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какой дурак теперь поверит первому? Всё куплено
Гость
Ответить
Ау, Башкирия! Где ваши голоса за дочку вашей землячку!
Гость
Ответить
Ребята, смиритесь уже. Так было и так будет в этой ,,особенной,, стране.
Гость
Ответить
Какую шумиху подняли вокруг этого шоу "голос",Противно слушать.Сами организаторы греют руки на этом шоу,поднимают рейтинг 1 канала,который давно уже в "глубокой клоаке".Закройте к чертовой бабушке это шоу.Боитесь бабки потерять.Дармоеды.Особенно Эрнст.
1

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