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Шоу-бизнес

"Плевать на детей": дочь Алсу вызвала гнев бесстыдным заявлением

Алсу с дочерью. Фото: instagram.com/alsou_a
Дочь Алсу шокировала своим заявлением о желании продолжить карьеру певицы. Пользователи Сети сделали вывод, что звездное семейство "совсем потеряло совесть", а на проигравших в шоу "Голос. Дети" ребят просто наплевали.
прочитано 170 раз

Дочь Алсу планирует выходить к зрителям – тем самым, которые раскритиковали ее нечестную, по мнению многих, победу в финале проекта "Голос. Дети". И она будет выступать, с каменным лицом – поскольку у нее, как и у Алсу, нет совести, пишет известный блогер.

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"Ей плевать на детей, у которых родители не смогли организовать проплаченный сбор голосов. Она реально считает, что умеет петь, планирует записать несколько песен и продолжить карьеру. Микелла с каменным лицом, ничуть не стыдясь, планирует выходить к зрителям. К тем самым, которые считают ее пение дрянью. К тем, чье мнение не интересует ни саму девочку, ни ее семью", – комментирует слова дочери Алсу в своем "Живом Журнале" Лена Миро.

Блогер признается: она не понимает, в какой реальности живет Микелла Абрамова и ее семья. Они, видимо, инопланетяне, которые не считают остальных за людей. Главный вывод, который, по мнению Лены Миро, можно сделать из всего скандала – у них нет совести, они ее всю потеряли.

Напомним, днем ранее Микелла Абрамова заявила, что собирается записать несколько песен и стать настоящей звездой. Это заявление дочери Алсу вызвало возмущение в Сети, поскольку многие считают незаслуженной ее победу в финале шоу "Голос. Дети". По итогам зрительского голосования девочка получила почти вдвое больше голосов, чем ее соперники – что заставило предположить "накрутки". Первый канал проводит проверку результатов.

Автор: Андрей Евлампиев7 мая 2019, 02:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с победителями шоу "Голос"

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