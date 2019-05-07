"Плевать на детей": дочь Алсу вызвала гнев бесстыдным заявлением
Дочь Алсу планирует выходить к зрителям – тем самым, которые раскритиковали ее нечестную, по мнению многих, победу в финале проекта "Голос. Дети". И она будет выступать, с каменным лицом – поскольку у нее, как и у Алсу, нет совести, пишет известный блогер.
"Ей плевать на детей, у которых родители не смогли организовать проплаченный сбор голосов. Она реально считает, что умеет петь, планирует записать несколько песен и продолжить карьеру. Микелла с каменным лицом, ничуть не стыдясь, планирует выходить к зрителям. К тем самым, которые считают ее пение дрянью. К тем, чье мнение не интересует ни саму девочку, ни ее семью", – комментирует слова дочери Алсу в своем "Живом Журнале" Лена Миро.
Блогер признается: она не понимает, в какой реальности живет Микелла Абрамова и ее семья. Они, видимо, инопланетяне, которые не считают остальных за людей. Главный вывод, который, по мнению Лены Миро, можно сделать из всего скандала – у них нет совести, они ее всю потеряли.
Напомним, днем ранее Микелла Абрамова заявила, что собирается записать несколько песен и стать настоящей звездой. Это заявление дочери Алсу вызвало возмущение в Сети, поскольку многие считают незаслуженной ее победу в финале шоу "Голос. Дети". По итогам зрительского голосования девочка получила почти вдвое больше голосов, чем ее соперники – что заставило предположить "накрутки". Первый канал проводит проверку результатов.
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