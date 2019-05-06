"Я иду по пути любви": Ани Лорак сделала важный выбор

Певица Ани Лорак дала откровенное интервью. Артистка ответила на самые провокационные вопросы.

Мало кто знает, что признанная дива отечественной сцены – Ани Лорак – умеет хорошо готовить. "Те, кто пробовал мои угощения (будь это салат, борщ или мясо), всегда просили добавку. А что может быть лучшим доказательством качества и вкуса еды, чем просьба "А можно мне еще?" – рассказала популярная исполнительница. При этом она призналась, что готова всю жизнь есть жареную картошку

Ани Лорак считает себя добрым человеком и ни о чем, происшедшем в ее жизни, не жалеет. Однако она умеет признавать свои ошибки. "Мне несложно извиниться, если я неправа. Более того: если я права, все равно могу попросить прощения. Человеколюбие во мне побеждает желание доказать свою правоту", – объяснила певица.

Артистка вспомнила фразу: "Прощение – это путь к любви". "Только ты выбираешь, каким путем двигаться – к любви или к разрушению. И этот выбор определяет тебя. Я иду по пути любви: она имеет для меня большую ценность, чем правота", – цитирует Ани Лорак Woman.ru.

Несмотря на бешеную работоспособность, исполнительница призналась, что ленива. "Мне всегда хочется большего, съесть чего-нибудь лишнего, понежиться в постели подольше, но когда я попадаю в это состояние релакса, то совершенно не могу расслабиться. Просто не умею. Мне кажется, что именно в эту минуту я что-то упускаю, теряю", – пожаловалась певица.

Ани Лорак убеждена, что для счастья не нужно ничего особенного. "У нас уже есть все то, что необходимо. Подумайте: вот вы сидите в теплом доме, вам на голову ничего не капает, вы живы, здоровы, видите без очков, ходите на своих ногах. Сколько я уже назвала поводов, чтобы быть счастливым? Представьте, что есть люди, у которых нет и малой доли этого. Это ли не повод благодарить этот день, саму жизнь?" – задала риторический вопрос Ани Лорак.