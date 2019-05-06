"Люди, это просто ужас!": Волочкова кричит из-за страшной беды

Анастасия Волочкова выступила с заявлением. Скандально известная балерина высказалась о беде и призналась в своем страхе.

Знаменитости отреагировали на катастрофу, случившуюся накануне, 5 мая, в столичном аэропорту Шереметьево. Во время приземления загорелся пассажирский самолет. В Сети распространились фотографии и видео с места трагедии.

Так, Анастасия Волочкова разместила у себя в Instagram изображение горящего лайнера на взлетной полосе. "Люди, это просто ужас!!!🙈😔 Ну что же это такое! Какая беда! Все мы летаем на самолетах.. Я лично так боюсь!😔 А тут трагедия! Храни Господь!" – написала возмущенная событием Анастасия Волочкова. Судя по обилию восклицательных знаков, балерина просто кричит от ужаса.

Не осталась в стороне и поющая ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова. У себя в аккаунте она выложила видео, на котором запечатлен горящий самолет и эвакуирующиеся из него люди. "Только что приземлились во Внуково, и с ужасом смотрю эти видео с катастрофы в Шереметьево 😭😭😭 Бедные люди! Как вообще такое возможно, что в 21 веке случается такое 😱 где пожарные машины????? Гдеее!!!!??????? Почему не тушат огонь??? Почему людям никто не помогал???? Что *** вообще происходит?!!!! Я надеюсь, что всем удалось спастись и как после этого спокойно садиться в самолет? Мои соболезнования 😭😭😭 ком в горле 😔 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась ошеломленная Ольга.

Когда же стало известно, что жертвами катастрофы стали более 40 человек, певица выложила новый пост. "Больно 😢 страшно 😢 бедные люди мои глубочайшие соболезнования семьям погибших 😢😢😢😢 21 век, люди сгорели в самолете", – печально констатировала Ольга Бузова.

Напомним, экипаж самолета Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот" принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево после того, как стало известно о неполадках на борту. Лайнер загорелся сразу после приземления. В результате трагедии, постигшей рейс Москва – Мурманск, погиб 41 человек.