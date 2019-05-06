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"Погибли дети": Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

Филипп Киркоров. Фото: Пресс-служба
Певец выразил свои соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в жутком пожаре, который произошел в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Филипп Киркоров опубликовал душераздирающий пост о ЧП, постигшем рейс Москва – Мурманск, на своей странице в Instagram. 
прочитано 535 раз

Артист в шоке от катастрофы на борту лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet. В настоящее время Киркоров находится в Тель-Авиве (Израиль), куда отправился в преддверие международного музыкального конкурса "Евровидение – 2019".

"Ужасная трагедия... Эта страшная новость застала нас здесь, на Святой Земле... Страшная беда, унесшая жизнь 41 человека... Погибли дети... МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) Родители... Горе, страшное горе... нелепость... Беда, страшная беда снова пришла в наш дом... Ни о чем другом не хочется ни думать, ни делать... СКОРБИМ", – написал знаменитый певец о трагедии в аэропорту Шереметьево. Судя по посту, артисту трудно подобрать слова, в полной мере выражающие весь ужас произошедшего.

К горьким словам о рейсе Москва – Мурманск Филиппа Киркорова присоединились пользователи соцсети. "Да, когда же это прекратится. Люди гибнут в мирное время. Так страшно жить", "Соболезную, искренне, родственникам погибших, нелепая трагедия... Скорблю вместе со всеми... Держитесь... мы разделяем ваше горе...", "Как страшно стало летать ужас", – прокомментировали публикацию исполнителя его подписчики. Среди них оказались и звезды российского шоу-бизнеса. В частности – продюсер Яна Рудковская и оперная певица Анна Нетребко.

Материал дополняется

Автор: Валерия Нарская6 мая 2019, 08:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров утер нос выскочке Бузовой

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