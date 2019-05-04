Лорак нанесла серьезный удар бывшему мужу
Спустя несколько месяцев после разрыва с Ани Лорак бизнесмен объявил о закрытии своего караоке-бара. На днях Мурат Налчаджиогу сообщил, что был вынужден прервать работу собственного ночного клуба Famous в Киеве. Заведение существовало на протяжении пяти лет и было крайне популярно среди молодых людей.
Близкие друзья предпринимателя предположили, что у мужчины начались проблемы с бизнесом после развода с исполнительницей. Во время брака Ани Лорак активно поддерживала супруга финансово. Теперь мужчина потерял материальную поддержку. Известно, что у предпринимателя осталась компания по производству люксовой косметики.
Напомним, что исполнительница вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиогу в августе 2009 года. Спустя два года у них появилась наследница София. О проблемах в личной жизни Ани Лорак стало известно зимой. Певица объявила о том, что разводится с предпринимателем.
Как сообщили некоторые СМИ, причиной разрыва могли стать многочисленные измены бизнесмена. Репортеры заметили мужчину в компании молодой незнакомки. Пара не стесняясь демонстрировала чувства на публике.
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