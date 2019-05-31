Полуобнаженная Глюк'oZа надраивает машину
На снимке девушка красуется на высоких каблуках, в велосипедках и топе цвета металлик. Распущенные волосы цвета спелой пшеницы развеваются на ветру.
Изюминка фотографии в том, что Глюк'oZа с мочалкой в руках намывает до блеска одну из последних моделей иномарки Infiniti. Брызги летят во все стороны, льется пена. Кадр получился очень живым.
Некоторые комментаторы пришли в восторг от задумки. "Мама дорогая, что творится! Красотка!", "Полный шик", – написали фанаты.
Однако большая часть аудитории была неприятно удивлена такой вульгарностью. "До машин добрались, больше нечем блеснуть", "Любите железо облизывать", "Глупо и пошло!" – разгневались пользователи Сети.
"Отпишутся даже преданные подписчики!" – констатировала критик.
Один поклонник отличился, сочинив стихотворение к фотографии: "Ведро. Машина. Зной и лето./ Она красива. Есть вода./ Так много солнца. Много лета./ Влюбился. Блин. Она Звезда (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". Этот комментарий набрал больше 30 лайков, сообщает Пятый канал.
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