Полуобнаженная Глюк'oZа надраивает машину

Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'oZа, выложила в Instagram новый пост. Подписчики вынесли певице приговор.

На снимке девушка красуется на высоких каблуках, в велосипедках и топе цвета металлик. Распущенные волосы цвета спелой пшеницы развеваются на ветру.

Изюминка фотографии в том, что Глюк'oZа с мочалкой в руках намывает до блеска одну из последних моделей иномарки Infiniti. Брызги летят во все стороны, льется пена. Кадр получился очень живым.

Некоторые комментаторы пришли в восторг от задумки. "Мама дорогая, что творится! Красотка!", "Полный шик", – написали фанаты.

Однако большая часть аудитории была неприятно удивлена такой вульгарностью. "До машин добрались, больше нечем блеснуть", "Любите железо облизывать", "Глупо и пошло!" – разгневались пользователи Сети.

"Отпишутся даже преданные подписчики!" – констатировала критик.

Один поклонник отличился, сочинив стихотворение к фотографии: "Ведро. Машина. Зной и лето./ Она красива. Есть вода./ Так много солнца. Много лета./ Влюбился. Блин. Она Звезда (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". Этот комментарий набрал больше 30 лайков, сообщает Пятый канал.