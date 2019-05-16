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Шоу-бизнес

Молодая невеста 88-летнего Краско ждет ребенка

Иван Краско. Фото: www.globallookpress.com
Вокруг народного артиста Ивана Краско разгорелись страсти. В студии программы "На самом деле" любимые женщины артиста вновь выясняли отношения. 
прочитано 4853 раза

В конце прошлого года Иван Иванович развелся со своей четвертой женой Натальей Шевель. Артист планировал вернуться к третьей супруге – Наталье Вяль, которая является матерью его двоих сыновей. Он вновь назвал ее свой невестой и задумался о бракосочетании. Однако в студии программы "На самом деле" выяснилось, что планам звезды кино сбыться не суждено.

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Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Оказалось, что Вяль уже долгое время встречается с другим мужчиной – режиссером Александром Большаковым. Более того, она ждет ребенка от нового возлюбленного.

Сложившаяся ситуация очень раздражает Наталью Шевель. На съемках программы "На самом деле" Первого канала девушка высказала свое недовольство сопернице. Она считает, что о беременности должен узнать Краско.

"Я хочу, чтобы Иван Иванович открыл свои глаза и увидел, что за червяк с ним живет. Червяк, который заполз ко мне в семью, разрушил ее, оставил меня ни с чем", – эмоционально заявила девушка.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Более того, Шевель предоставила редакторам "На самом деле" кадры скрытой съемки. На них Вяль запечатлена в объятиях любовника. Как после выяснилось, снимки ей предоставил Александр Большаков. Четвертая жена артиста не понимает, зачем соперница уводила у нее мужа, если жить с ним не собиралась.

Меж тем Вяль выслушивать претензии не захотела – и сообщила, что забирала престарелого Ивана Краско в свой дом не как жена, а как друг. Она считает себя свободной женщиной с правом на личную жизнь.

"Она развелась с Иваном Ивановичем. Я его приютила у себя в квартире, где он живет со своими детьми. А ты рот закрой", – грубо обратилась Вяль к Шевель.

Новость о беременности Вяль шокировала пожилого Краско, который присутствовал за кулисами съемочной площадки шоу "На самом деле". Артист вышел в студию, чтобы откровенно поговорить со свой якобы невестой.

"Наталья Николаевна (Вяль. – Прим. ред.) так убедительно здесь же говорила, что она готова вернуться. Больше того, я процитирую ее: лучше мужчины в своей жизни она не встречала", – сказал расстроенный Иван Иванович.

Артист не понимает, почему Вяль в интервью говорит, что между ними никогда не было настоящей любви. Якобы она жила с ним из жалости. "Это что же? Десять лет обмана великого какого-то? Стоицизма?" - обратился к третьей жене Краско в студии "На самом деле".

Вяль отказалась разговаривать на эту тему с экс-мужем. "Цените", – лишь бросила она в ответ.

Автор: Руслана Алексеева16 мая 2019, 16:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну. позорище! Эти то его, так называемые жены, полные дуры. Но сам Краско, неужели, полный идиот?
Гость
Ответить
Да хватит уже позориться!
Гость
Ответить
Сколько же идиотов на свете.
Гость
Ответить
Шо, опять?!
Деньги у старого шута и его труппы дрессированных обезьянок закончились?
Опять дешёвое шапито для публики открывают?
1

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