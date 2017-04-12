Ненакрашеной Ирине Слуцкой задали нескромный вопрос

Ирина Слуцкая опубликовала новое фото в своем аккаунте в Instagram. Известная фигуристка получила множество отзывов, среди которых прозвучал в адрес спортсменки и весьма нескромный вопрос.

После ухода из фигурного катания Ирина Слуцкая не потеряла связи со спортом. Она ведет активный образ жизни: в свободное время старается покататься на роликах с детьми или сделать пробежку. К примеру, накануне фигуристка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена сидящей на скамейке.

"В этот прекрасный, по-настоящему весенний день, с утра выдалось свободное время – без раздумий решила потратить его на спорт! Пробежаться в такую солнечную погоду, что может быть лучше? Мне лично приносит это огромный заряд бодрости на весь день!" – поделилась впечатлениями Слуцкая со своими многочисленными подписчиками. Примечательно, что на фото Ирина запечатлена без косметики.

Это обстоятельство немедленно отразили в своих комментариях поклонники. Фанаты пришли к выводу, что фигуристка совершенно прекрасно выглядит без макияжа. "Красотка!", "Классное фото! Ира, вы самая классная💪👍", "Тебе тут 16 лет!) 😃 ", "Ирочка, вы чудо!", "Прехорошенькая!", "18летняя девчонка!😉👍", "Лучезарная!!!", "Ирина Эдуардовна вы светитись как весна", "Ирина здорово! Ваша улыбка настраивает на позитив", – выразили свое восхищение фанаты.

Публикация от Ирина Слуцкая, ���� фигуристка (@i.slutskaya) Апр 11 2017 в 8:35 PDT

Некоторые особо внимательные подписчики написали: "Ох, эти щечки!! 😍👍🏼", "Хомячечик))". А кто-то и прямо задал весьма нескромный вопрос фигуристке: "А что вы себе Биша не удалите?" Имеются в виду комки Биша – инкапсулированные жировые образования, располагающиеся между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица с каждой стороны. Названы по имени французского анатома и физиолога Мари Франсуа Ксавье Биша.

Среди знаменитостей очень популярна процедура удаления этих комочков для того, чтобы лицо казалось уже, а щеки – впалыми. Более того, если и это не помогает, то в погоне за красотой некоторые звезды мирового шоу-бизнеса удаляют себе задние зубы. Возвращаясь к Ирине Слуцкой, отметим, что спортсменка ничего не ответила на вопрос.