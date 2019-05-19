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Кудрявцева в подробностях рассказала о связи с Лазаревым

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева в преддверии дня рождения, который телеведущая отмечает 19 мая, призналась, что не ревнует мужа, посвящает много времени ребенку – и довольна стабильностью в своей жизни. Однако журналисты вспомнили, что о стабильности звезда рассуждала и во время своего бурного романа с Сергеем Лазаревым.
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Личная жизнь Леры Кудрявцевой была весьма бурной. За плечами телезвезды два неудачных брака и несколько романов, о которых в своем время ведущая откровенно рассказывала. Один из них – с певцом, который в этом году представлял Россию на "Евровидении", Сергеем Лазаревым.

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Дружба Леры Кудрявцевой с Лазаревым началась давно, еще когда Сергей пел в составе группы Smash! Лера вела конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале, а певец в нем участвовал. Молодые люди быстро поняли, что им друг с другом интересно.

Как рассказывала Лера Кудрявцева, она поняла, что Лазарев стал для нее больше, чем просто друг, позже. Телеведущая увидела певца в компании другой девушки и почувствовала ревность. Отношения стали развиваться. На каком-то из мероприятий под дверью номера Кудрявцевой стали появляться букеты цветов. Вскоре выяснилось, что это оригинальничает Сергей.

В то время многие сочли, что роман Леры Кудрявцевой с Сергеем Лазаревым – просто пиар-акция. Однако пара решила, что не будет никому ничего доказывать.  "У нас сложился спокойный, стабильный, крепкий союз. Мы не пасем друг друга, не контролируем, потому что наши отношения строятся на стопроцентном доверии", – признавалась тогда телеведущая.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев вместе ездили отдыхать и появлялись на светских мероприятиях – но жили порознь. Роман длился 5 лет, после чего в жизни Леры появился другой мужчина. Теперь Лера Кудрявцева рассказывает о стабильности в отношениях с Игорем Макаровым – которого так же не ревнует и не "пасет", пишет StarHit.

Автор: Андрей Евлампиев19 мая 2019, 20:14

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