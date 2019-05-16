"То жирная, то страшная, то старая": Кудрявцева рассказала о разводе

Лера Кудрявцева на отдыхе в Майами внезапно разоткровенничалась. Популярная телеведущая раскрыла секрет своих отношений с молодым супругом, хоккеистом Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева вместе с Игорем Макаровым и их дочкой Машей, которой в августе исполнится год, проводят время в Майами. В отличие от коллег по отечественному шоу-бизнесу, популярная ведущая не заваливает поклонников фотографиями с отдыха, а выкладывает в Instagram редкие кадры. Зато оставляет под ними забавные фразы.

К примеру, снимок, на котором Лера запечатлела себя лежащей на белом полотенце, подписан так: "Когда нет фото, кроме селфи, и то отфотошопленное. То жирная, то страшная, то старая. А хочется сказки и всегда быть молодой и красивой. Эх..."

Интернет-пользователи смогли оценить и ее фото с молодым супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Ведущая опубликовала целый рассказ о взаимоотношениях с мужем, перечислив все плюсы разницы в возрасте.

"Не ревную, не истерю. Молча смываю засохшую зубную пасту в раковине. На вопрос: "А можно пойду потусить?" с радостью говорю: "Можно!", предвосхищая, как одна раскинусь в постели в позе звездочки с любимым сериалом", – сообщила Кудрявцева.

Блондинка призналась, что, будь она моложе, союз с Макаровым оказался бы недолгим. "Если бы мне было лет 20, мы развелись бы, наверное, через пару месяцев. А тут такая петрушка, что придраться не к чему. Свобода, жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит", – пояснила телеведущая.

Лера Кудрявцева разоткровенничалась: "Самое страшное слово для мужа – "дряблый". Если он не сходил один день в спортзал, считает себя дряблым. На самом деле дряблая, конечно, я, но ему это знать необязательно, поэтому дряблый он".

"К чему это я все? С появлением Машки как-то все изменилось, стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно, а остальное суета, напускное и пыль", – заключила Лера Кудрявцева.