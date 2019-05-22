"Соблазнила": сестра открыла шокирующие данные об отношениях Быстрицкой с помощницей

Едва Элина Быстрицкая умерла, ее близкие начали судиться. Камнем преткновения стали миллионы легендарной артистки.

Все началось с того, что помощница Элины Быстрицкой Ксения Рубцова подала в суд на сестру артистки Софью Шегельман. Якобы та позаимствовала у нее десять тысяч долларов. Родственница актрисы это отрицает. Более того, осенью 2018 года она обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег с банковских счетов Быстрицкой. Недавно стало известно, что речь идет о 38 миллионах рублей. В отношении Рубцовой возбудили уголовное дело, ведь по доверенности именно она имела доступ к счетам.

В скандал вмешались помощницы по хозяйству Быстрицкой. Проработавшая у актрисы полтора года Елена Киселева назвала Ксению Рубцову ее ангелом-хранителем. Якобы та всегда была рядом, звонила по нескольку раз в день, оплачивала все бытовые нужды. А еще вместе с Быстрицкой готовила концерты.

В последнее время артистка взяла академический отпуск в Малом театре и выступала с песнями. Шегельман крайне негативно отнеслась к этому. По ее мнению, актриса потеряла самое важное из-за Ксении. "Я считаю, Рубцова ее соблазнила уйти из Малого театра и заняться концертной деятельностью. Там она могла на сестре зарабатывать. Если бы Элина не ушла из театра, она была бы жива. Ничего важнее театра у нее в жизни не было", – объявила шокирующие данные родственница Быстрицкой сайту "Комсомольская правда".

Интересно, что заработанными деньги артистка помогала сестре. К примеру, дала 127 тысяч долларов на операцию сыну. Потом помогла купить Софье дом в Литве, где когда-то жили их родители, причем взяла на себя траты по обустройства жилища. Репортеры предположили, что все эти деньги и являются теми самыми 38 миллионами, которые якобы исчезли со счетов Элины Быстрицкой. Адвокат Шегельман эти догадки опроверг.