Молодая жена Цекало вывалила грудь напоказ
"Как художник, я не пытаюсь обрести здравомыслие, но пытаюсь скрыть свое безумие", – написала жена продюсера в микроблоге. На фото, которое публикует Teleprogramma.pro, девушка позирует в одних джинсах, прикрывая грудь руками.
Поклонники пришли в восторг от снимка Дарины. Большинство не посчитали, что фото слишком откровенно, а отметили красоту привлекательность супруги Александра Цекало. "Очень красивая", "Какой выразительный взгляд", "Хорошенькая", – прокомментировали пост фолловеры девушки.
Отметим, что жена Цекало работала моделью в ряде стран и даже снималась в кино. Например, ее можно увидеть в романтической комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли.
Как писали "Дни.ру", продюсер не считает, что его встречу с Дариной Эрвин можно назвать судьбой или случаем. "Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить", – признался Александр Цекало.
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин оформили отношения в начале марта. Они расписались в Америке, где девушка живет с 17 лет. На торжественной церемонии были только близкие. Поговаривают, что Цекало с женой закатят грандиозное торжество в Москве в мае. Якобы будут приглашены звезды российского шоу-бизнеса.
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