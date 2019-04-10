Молодая жена Цекало вывалила грудь напоказ

Дарина Эрвин опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Жена Цекало показала свои прелести, прикрывшись лишь руками.

"Как художник, я не пытаюсь обрести здравомыслие, но пытаюсь скрыть свое безумие", – написала жена продюсера в микроблоге. На фото, которое публикует Teleprogramma.pro, девушка позирует в одних джинсах, прикрывая грудь руками.

Поклонники пришли в восторг от снимка Дарины. Большинство не посчитали, что фото слишком откровенно, а отметили красоту привлекательность супруги Александра Цекало. "Очень красивая", "Какой выразительный взгляд", "Хорошенькая", – прокомментировали пост фолловеры девушки.

Отметим, что жена Цекало работала моделью в ряде стран и даже снималась в кино. Например, ее можно увидеть в романтической комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли.

Как писали "Дни.ру", продюсер не считает, что его встречу с Дариной Эрвин можно назвать судьбой или случаем. "Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить", – признался Александр Цекало.

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин оформили отношения в начале марта. Они расписались в Америке, где девушка живет с 17 лет. На торжественной церемонии были только близкие. Поговаривают, что Цекало с женой закатят грандиозное торжество в Москве в мае. Якобы будут приглашены звезды российского шоу-бизнеса.