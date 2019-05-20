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"Утренник в психушке": Кончита Вурст поразила Верку Сердючку мужским достоинством

Кончита Вурст. Фото: www.globallookpress.com
На сцене порхала 150-килограммовая балерина, Кончита Вурст в трусах и колготках трясла бородой, Верка Сердючка – звездой во лбу, а Элени Фурейра – звездой в причинном месте. Финал 64-го конкурса песни "Евровидение" в Израиле напоминал утренник в психушке. 
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Австрийский певец Том Нойвирт, победивший на "Евровидении" в 2014 году в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, приехал на финал конкурса в Тель-Авив в качестве приглашенной звезды. Покрытые густой шерстью рукава откровенного сценического костюма должны были добавить образу брутальности, хотя туфли на высоком каблуке и колготки как-то мешали увидеть мужика.

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Зато сквозь черные трусы-боди мужское достоинство артиста выпирало буквально изо всех щелей. На зависть Верке Сердючке, в которой даже зрители первых рядов не увидели ни сантиметра Андрея Данилко. В общем, эксцентричная проводница со звездой во лбу была поражена степени (и размеру) откровенности коллеги. 

Стоит заметить, что "Евровидение" давно уже в шутку называют большим гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Здесь в фаворе лесбиянки, геи, трансвеститы и бородатые женщины. Во время трансляции первого полуфинала в кадре крупным планом показывали обнимающихся и целующихся взасос мужиков в зале. А по числу представителей нетрадиционной ориентации на сцене нынешний конкурс побил все рекорды.

Photo by: Thomas Hanses

Например, 19-летний француз мусульманского происхождения Билал Ассани – трансгендер. В 2015-м он начал музыкальную карьеру, а спустя два года публично заявил о нетрадиционной ориентации. Его называют иконой французской молодежи ЛГБТ.

Photo by: Thomas Hanses

Победитель нынешнего "Евросонга", голландский бисексуал Дункан Лоуренс вовсе исполнил здесь песню Arcade. Эта композиция – о чувствах к его погибшему в молодости любимому человеку.

Photo by: Thomas Hanses

Сцена, где собрались четыре женщины плюс один мужик де-факто и три мужика плюс две женщины де-юре, многим показалась комичной. "Караоке в субботу!" – охарактеризовал увиденное какой-то острослов в социальных сетях.

Автор: Феликс Грозданов20 мая 2019, 10:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Чего это они обделались ? Россия на 3 месте , весьмя не плохо ! А если бы не политизированные оценки жюри , вообще бы 1 место заняли.
Ооооо старая песня "Нас обидели, нам не дали, нас не пустили, нас засудили, мы лучшие нас боятся потому засуживают.. бла бла бла бла.. " Тиграм мяса не докладываююют! )))))
Гость
Ответить
Гость
ну вот россияне обделались в очередной раз, теперь застрочили платные писаки, и то не то, и это
если это такой содом и гоморра какого хрена туда прётесь каждый год?
Чего это они обделались ? Россия на 3 месте , весьмя не плохо ! А если бы не политизированные оценки жюри , вообще бы 1 место заняли.
Гость
Ответить
ну вот россияне обделались в очередной раз, теперь застрочили платные писаки, и то не то, и это
если это такой содом и гоморра какого хрена туда прётесь каждый год?
Гость
Ответить
Это только Россия пишет гадости про Евровидение,
все остальные страны были довольны.
1

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