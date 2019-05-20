"Утренник в психушке": Кончита Вурст поразила Верку Сердючку мужским достоинством
Австрийский певец Том Нойвирт, победивший на "Евровидении" в 2014 году в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, приехал на финал конкурса в Тель-Авив в качестве приглашенной звезды. Покрытые густой шерстью рукава откровенного сценического костюма должны были добавить образу брутальности, хотя туфли на высоком каблуке и колготки как-то мешали увидеть мужика.
Зато сквозь черные трусы-боди мужское достоинство артиста выпирало буквально изо всех щелей. На зависть Верке Сердючке, в которой даже зрители первых рядов не увидели ни сантиметра Андрея Данилко. В общем, эксцентричная проводница со звездой во лбу была поражена степени (и размеру) откровенности коллеги.
Стоит заметить, что "Евровидение" давно уже в шутку называют большим гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Здесь в фаворе лесбиянки, геи, трансвеститы и бородатые женщины. Во время трансляции первого полуфинала в кадре крупным планом показывали обнимающихся и целующихся взасос мужиков в зале. А по числу представителей нетрадиционной ориентации на сцене нынешний конкурс побил все рекорды.
Например, 19-летний француз мусульманского происхождения Билал Ассани – трансгендер. В 2015-м он начал музыкальную карьеру, а спустя два года публично заявил о нетрадиционной ориентации. Его называют иконой французской молодежи ЛГБТ.
Победитель нынешнего "Евросонга", голландский бисексуал Дункан Лоуренс вовсе исполнил здесь песню Arcade. Эта композиция – о чувствах к его погибшему в молодости любимому человеку.
Сцена, где собрались четыре женщины плюс один мужик де-факто и три мужика плюс две женщины де-юре, многим показалась комичной. "Караоке в субботу!" – охарактеризовал увиденное какой-то острослов в социальных сетях.
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