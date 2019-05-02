Куркова рассказала о тяжелом расставании

Равшана Куркова рассказала, как пережить тяжелое расставание. Актриса записала этот рецепт около 2 лет назад, однако почему-то вспомнила о нем сейчас. Поклонники уверены – это неспроста, в личной жизни артистки что-то неладно.

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