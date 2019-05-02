Куркова рассказала о тяжелом расставании
Равшана Куркова в последнее время ездит отдыхать одна – или, в крайнем случае, с подругами. Молодого человека рядом с актрисой не видно, а посты артистки в соцсетях весьма грустного содержания. Поклонники пришли к выводу, что не все ладно в личной жизни Равшаны.
Еще недавно Равшана Куркова путешествовала вместе со Станиславом Румянцевым. С актером и каскадером, который моложе актрисы на 10 лет, ее "поженили" поклонники. Однако теперь у них возникли сомнения – а счастлива ли их любимая актриса? Ведь Равшана очень скрытная, и не распространяется о своей личной жизни.
Тем не менее, актриса все же решилась на откровенность. Равшана Куркова развеяла слухи об официальном третьем браке. И рассказала, как ей удается побеждать дурное настроение.
"Никогда не опускайся до выяснения отношений, истерик, заламывания рук. До двадцати лет – это максимализм, после двадцати – пошлость. Хочется выговорится – возьми сеанс психолога. Адреналин шарашет так, что сердце выпрыгивает из ушей – иди в зал, убейся там на боксе или на беговой дорожке", – советует Куркова подписчикам (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
По мнению актрисы, любые методы лучше, чем грузить своими проблемами друзей. Лучше пережить все в одиночку, уверена актриса. Равшана Куркова заявляет, что этот рецепт записала 2 года назад, а сейчас просто вспомнила о нем. Однако поклонники решили, что вспомнила актриса собственные рекомендации неспроста.
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