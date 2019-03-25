Известная модель заявилась в магазин в откровенном наряде
27-летняя звезда не устает эпатировать публику. Эмили Ратаковски решила прогуляться до магазина, облачившись лишь в нижнее белье и плащ.
Девушка сделала снимки в достаточно откровенном наряде. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена дома в серебристом коротком плаще, который надела практически на голое тело. Эмили Ратаковски дополнила образ мини-юбкой с бахромой, блестящим топом и длинными сапогами.
Кроме того, брюнетка надела белый парик и черную широкополую шляпу. Затем отправилась в таком вызывающем виде по улице и заглянула в магазин, где сделала еще одно фото. Примечательно, что застегивать плащ Эмили Ратаковски не стала.
Поклонники поощряют смелые выходки модели. Новые кадры вызвали у них восхищение. "Хороша", "Богиня", "Секси", "Люблю этот взгляд. Выглядишь потрясающе", "В Техасе таких девушек еще не было", "Словно сошла с обложки журнала", – прокомментировали пост Эмили Ратаковски подписчики.
Напомним, карьера Эмили Ратаковски началась в начале 2000-х, когда она подписала договор с агентством Ford Models. Девушка представляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce & Gabbana и Versace. Также Эмили Ратаковски снялась почти в трех десятках фильмов.
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