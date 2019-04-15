Боярский ужаснул постаревшим видом

Дочь известного артиста опубликовала семейную фотографию на странице в Instagram. По мнению многих пользователей, на снимке Михаил Боярский выглядит постаревшим и уставшим.

Актриса Елизавета Боярская рассказала, что решила организовать для своего сына праздник, вдохновленный серией книг английской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер". Поздравить мальчика с 7-летием пришли не только его родители и друзья, но и актер Михаил Боярский.

Трогательный пост появился несколько часов назад в социальных сетях. Артистка поблагодарила организаторов за то, что им удалось создать "великолепный праздник". "У нас сейчас "год Гарри Поттера", поэтому квест на тему книги и фильма вызвал визжащий восторг! Было весело, вкусно, красиво!", – поделилась Елизавета Боярская и добавила фотографию участников торжества.

Пока одни пользователи принялись поздравлять наследника артистки, другие пришли в удивление от внешнего вида Михаила Боярского. "Это Михаил Сергеевич в центре? Впервые вижу его без шляпы", – отметил один комментатор. Некоторые подписчики стали беспокоиться о самочувствии артиста. По их мнению, он сильно сдал и выглядит постаревшим.

Ранее звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" опубликовала пост, в котором рассказала о наследниках. Актер был уверен, что его дочь ничего не добьется в жизни. Приятным сюрпризом для Михаила Боярского стало то, что Елизавета смогла поступить в театральный институт на курс ко Льву Додину.