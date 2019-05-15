Актеры Плетнев и Нинидзе объявили о разводе
О разводе Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев сообщили на своих официальных страницах в Instagram. Они опубликовали одинаковые фотографии, на которых запечатлены вместе, и сопроводили их одним и тем же текстом.
"Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой", – написала актриса.
"Мы были вместе три с половиной года, и это было счастливое время. У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим, и он об этом знает. Но у нас настал этот момент, когда каждый должен идти своим путем..." – призналась она.
Нино Нинидзе обратилась к общественности с просьбой не копаться в их с Кириллом Плетневым личных делах. "Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!" – заключила она.
Подписчики бурно отреагировали на заявление Нино Нинидзе. В основном фанаты расстроились, но многие похвалили артистов за откровенность и расставание без обид и оскорблений. Самые наблюдательные признались, что давно догадывались о проблемах в браке Нинидзе и Плетнева.
Ходят слухи, что их отношения разрушились из-за увлечения актрисы сыном Федора Бондарчука. По данным некоторых СМИ, Нино и Сергея видели в одном из столичных заведений, где те мило общались. К слову, недавно стало известно о расставании Сергея Бондарчука с женой, которая подарила ему двух дочерей.
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