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Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном

Кирилл Плетнев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Актер фильмов "Викинг", "Адмиралъ", "Штрафбат" рассказал о громком конфликте. По его словам, из театра он был уволен.
прочитано 1801 раз

Уход актера Кирилла Плетнева в 2003 году из театра под руководством Армена Джигарханяна обсуждали все театралы. Он прослужил там три года. "От Джигарханяна я не сам ушел, меня уволили. Он за меня принял решение, – уверяет артист. – Я не очень удобный человек для творческого коллектива, поэтому, наверное, не приживаюсь в театрах".

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"Со временем я понял, что театр – это механизм, где обслуживают маразм одного человека. Не просто так говорят "служим в театре", да? Это значит, "служим одному человеку". Я так не могу. Если я вижу маразм, я говорю: "Это маразм", – цитирует Плетнева журнал "Телепрограмма"

Говорили, что мэтр и начинающая звезда не сошлись во взглядах на постановку спектакля. "После чего на работу меня не брал ни один театр Москвы. Коллеги советовали: "Иди к Джигарханяну, падай ему в ноги. Ты очень плохой артист, только он может с тобой работать", – вспоминал позже Плетнев.

"Переживал очень сильно, – описывает свое состояние Кирилл. – Мне говорили, что бездарный, неталантливый. Райкин мне впрямую сказал: "По-моему, раньше ты был неплохим артистом, но с тобой что-то случилось"... Ну потом я развелся и поступил во ВГИК (учиться на режиссера. – Прим. ред.)".

Напомним, что Кирилл Плетнев был женат на актрисе Лидии Милюзиной. От этого брака у него есть 6-летний сын Федор. Сегодня же с ним рядом актриса Нина Нинидзе.

Автор: Иван Губкин26 апреля 2017, 15:37

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