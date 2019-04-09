Сухоруков рассказал о самочувствии после госпитализации
Во вторник, 9 апреля, актер сообщил, что его выписали из Института Склифосовского. "Гипс – от плеча до ладошки. Сейчас я на больничном", – поделился Виктор Сухоруков
Он добавил, что собирается вернуться на сцену через месяц, передает ТАСС. Артист исполнит главную роль в спектакле "Царство отца и сына", премьера которого состоится 4 мая.
Напомним, что артист был госпитализирован 4 апреля во время постановки "Встречайте, мы уходим" в Театре имени Моссовета. Согласно задумке режиссера Сергея Аронина, актер должен был перепрыгнуть через ковер, но вместо этого он случайно споткнулся и упал.
Виктор Сухоруков сразу сказал коллегам, что серьезно повредил руку. Спектакль прервали, актеру помогли спуститься со сцены. Артист попал в больницу с вывихом руки, медики описали его состояние как удовлетворительное, сообщает РИА Новости.
Напомним, что Виктор Сухоруков считается одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Он также выступает на сцене Театра Вахтангова. Артист исполнил множество ролей в кино. Среди значимых работ – ленты "Брат", "Брат-2", "Золотой век", "Комедия строгого режима".
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