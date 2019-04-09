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Сухоруков рассказал о самочувствии после госпитализации

Виктор Сухоруков. Фото: www.globallookpress.com
Народного артиста России выписали из больницы. Виктор Сухоруков рассказал о своем состоянии журналистам. 
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Во вторник, 9 апреля, актер сообщил, что его выписали из Института Склифосовского. "Гипс – от плеча до ладошки. Сейчас я на больничном", – поделился Виктор Сухоруков

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 Виктор Иванович Сухоруков

Виктор Иванович Сухоруков актер театра и кино

Он добавил, что собирается вернуться на сцену через месяц, передает ТАСС. Артист исполнит главную роль в спектакле "Царство отца и сына", премьера которого состоится 4 мая.

Напомним, что артист был госпитализирован 4 апреля во время постановки "Встречайте, мы уходим" в Театре имени Моссовета. Согласно задумке режиссера Сергея Аронина, актер должен был перепрыгнуть через ковер, но вместо этого он случайно споткнулся и упал. 

Виктор Сухоруков сразу сказал коллегам, что серьезно повредил руку. Спектакль прервали, актеру помогли спуститься со сцены. Артист попал в больницу с вывихом руки, медики описали его состояние как удовлетворительное, сообщает РИА Новости.

 

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Публикация от Moscow Show (@moscow_show_official)

Напомним, что Виктор Сухоруков считается одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Он также выступает на сцене Театра Вахтангова. Артист исполнил множество ролей в кино. Среди значимых работ – ленты "Брат", "Брат-2", "Золотой век", "Комедия строгого режима".

Автор: Полина Крылова9 апреля 2019, 13:50
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