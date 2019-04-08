Галкин заставил 5-летнего сына убирать двор
На видеозаписи мальчик собирает на участке листья. "Вот, посмотрите, какой у меня целый мешок!", – похвастался Гарри Галкин и показал большой пакет, полный сухих листьев. В подписи к ролику артист в шутку назвал сына "хозяйственником".
Пост понравилась многим пользователям. Они похвалили Максима Галкина за то, что он прививает ребенку любовь к труду. "Восхищаюсь тем, как вы воспитываете детей!", "Труд облагораживает и спасает от звездности!", "Это, кстати, очень полезный навык для детей. Хорошо и по-доброму, без барских замашек", – написали комментаторы. Один из подписчиков заявил, что если бы все люди воспитывали детей так же, то Россия была бы самой процветающей страной.
Наблюдательные поклонники заметили, что мальчик собирает листья в пакет из магазина "Пятерочка". Они с иронией поинтересовались, сколько сеть заплатила им за рекламу. "Ага, скрытая реклама магазина "Пятерочки", "Реклама "Пятерочки"?", "Опять "Пятерочку" рекламируете", – отметили пользователи.
Ранее Максим Галкин показал, как его дети занимаются гимнастикой. Видеозапись юморист разместил в социальных сетях. По мнению фанатов, Лиза выполняла упражнения лучше брата.
Певица решила впредь держать язык за зубами
Иметь наследника всегда было мечтой артиста
Откровенное интервью актера
Фанатам больше понравилось фото
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Почему я такая дура?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Он изменил мне со страшной бабой
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Два кило картошки
Передумала выходить замуж
Диета Елены Малышевой
Крик души
<цензура>
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Вредно ли щелкать семечки?