"Вы беременны?": Лорак с округлившимся животом вызвала переполох
Недавно звезда отправилась в Нью-Йорк. Фотографии и видеозаписи из отпуска по Соединенным Штатам исполнительница разместила в личном микроблоге.
В одном из роликов певица ходит по улицам города в темно-зеленом свитере, оранжевой куртке, черных брюках и кроссовках. "Любовь в воздухе", – написала Ани Лорак.
Многие пользователи оценили стильный образ звезды. "Модный лук", "Летящей походкой! Невероятная! Обожаю Ваш стиль!", "Хорошая фигура и стильная одежда", "Самая яркая, лучезарная и радостная певица", – рассыпались в комплиментах подписчики.
Некоторые комментаторы заметили у певицы округлившийся живот и принялись расспрашивать о возможной беременности. "Вы беременны?", "Так она беременна или нет?" – поинтересовались юзеры. Один подписчик не удержался и спросил, поддерживает ли звезда отношения с артистом Сергеем Лазаревым: "С Лазаревым переписываешься?"
Напомним, в конце марта Ани Лорак разместила фотографию, на которой она демонстрирует пышный букет красных роз. "Жизнь прекрасна", – резюмировала певица. Пользователи предположили, что цветы ей подарил музыкант Сергей Лазарев. Сама звезда старается игнорировать заявления поклонников.
Телеведущая отправилась домой одной из первых
Певица поделилась сокровенным
Певица решила впредь держать язык за зубами
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Почему я такая дура?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Он изменил мне со страшной бабой
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Мне очень скучно!
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Переспал с бывшей
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Два кило картошки
Передумала выходить замуж
Диета Елены Малышевой
Крик души
<цензура>
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!