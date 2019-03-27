Сияющую Лорак замучили вопросами о Лазареве
Ани Лорак на снимке просто сияет. Букет красных роз с алой лентой – однозначно от возлюбленного, решили поклонники. Фанаты считают, что имя счастливчика им известно, но хотят услышать признание самой дивы.
"Жизнь прекрасна", – подписала Ани Лорак опубликованную в Instagram фотографию. Однако фанатов краткий комментарий не удовлетворил. Они просто набросились на певицу с вопросами.
"Вауууууу , Каролиша , кто такую красоту подарил ? Сережа Лазарев ?", "Какая прелесть , вы такая счастливая. Жизнь прекрасна , когда о вас заботятся", "Может Сергей?", "Сережа наверное. Каролина невероятно красивааая (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – требуют откровенности комментаторы. Однако Ани Лорак – опытный конспиратор, и отвечать на провокационные вопросы не торопится.
Отдельных комплиментов удостоился новый образ певицы. Ани Лорак облачилась в кожаные юбку и куртку. Поклонники отметили, что артистка стала похожа на роковую красавицу, не знающую преград.
В толпу комментаторов затесался и Сергей Лазарев. Друг Ани Лорак выразил восхищение новым обликом певицы. Надо отметить, что стильную артистку похвалили не только мужчины. Восторг нарядом Ани Лорак выразили Наталья Бочкарева и Ирина Дубцова.
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