Сын категорически отказался от денег Валерии
20-летний Арсений Шульгин давно стал бизнесменом – разработал авторский курс, в рамках которого обещает научить играть любую песню на фортепиано с нуля за пять уроков всего за 7990 рублей. По словам Валерии, бизнес сына развивается удачно: "Сегодня, например, он улетает в Сочи – есть на что, значит".
Как говорит артистка, ее сын совершенно самостоятельный. "Он уже давно, лет пять, не берет у нас деньги на свои нужды, обеспечивает себя сам", – заверила Валерия. Ее радует, что музыку парень не оставляет – занимается, хотя выходить на сцену и зарабатывать этим не планирует.
Деловая жилка у Арсения была всегда. Например, когда ему едва исполнилось 17 лет, он вместе с друзьями открыл кафе-кальянную на Лубянке. "Все получилось случайно, с родителями я свои дела не обсуждал", – пояснил тогда журналистам парень. Потом он открыл ресторан для состоятельной публики в "Москве-Сити", хотя уверял, что больше интересуется электронной коммерцией и онлайн-торговлей. А чтобы стать настоящим профессионалом своего дела, поступил учиться в РЭУ имени Плеханова – на факультет финансов и кредита.
Стоит отметить, что все дети Валерии очень талантливы. Например, сын Артемий еще школьником уехал учиться в швейцарский Webster University на программиста и финансиста, а дочь Анна решила покорять российский шоу-бизнес, став актрисой, ведущей и певицей.
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