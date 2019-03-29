Валерия в прозрачном платье заявилась в Кремль
В Государственном Кремлевском дворце Валерия появилась в прозрачном черном платье в горох от всемирно известного бренда. Снимком, сделанным во время мероприятия, певица поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram. По признанию артистки, это уже вторая попытка опубликовать фото.
"Совершенно не понимаю, куда оно могло исчезнуть. У вас такое случалось? Неужели ручонки мои шаловливые нажали кнопку "удалить"? Быть того не может", – развела руками Валерия, а поклонники тем временем рассыпались в комплиментах.
Отметим, что в апреле певица отметит 51-й день рождения, но кто даст? В это поверить решительно невозможно, глядя на ее подтянутое тело. Валерия регулярно занимается спортом и следит за питанием. Результат налицо: полураздетая артистка выглядит потрясающе!
Никакого секрета из этого исполнительница не делает. На своей странице звезда рассказывает фанатам, как удается сохранять великолепную форму, подчеркивая, что ничего человеческое ей не чуждо. К примеру, после роскошного отдыха на Мальдивах, по словам Валерии, она набрала несколько лишних килограммов. То же самое случилось по итогам новогодних праздников.
Однако певица не переживает, потому что знает: вес придет в норму благодаря упражнениям и сбалансированному рациону. Кстати, в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, Валерия не отказывается от мяса, но больше любит рыбу. А иногда даже может побаловать себя сладостями.
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