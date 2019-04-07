"Какого-то бомжа раздел": облаченный в рванье Нагиев бродит по улицам

В личном Instagram артист опубликовал свежее фото. На снимке он запечатлен идущим по улице какого-то зарубежного города. Многие интернет-обыватели решили, что Дмитрий Нагиев уехал в отпуск в США.
Меж тем наряд, в котором бродит шоумен, никого не оставил равнодушным. Артист предстает в образе "стильного бездомного".
Дмитрий облачен в джинсы и черную футболку, поверх которой надет мятый плащ серого цвета. Отметим, что штаны Нагиева удостоились особого внимания поклонников. Этот предмет гардероба звезды выглядит грязным и весь усеян дырами и заплатками.
"Который год качаю вам свои фоточки, и еще накачаю. Так что долго будет неловко. Меня так и называют – инстаграмный насос (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал ниже артист.
Меж тем пользователи Сети продолжали комментировать внешний вид Дмитрия Нагиева. Они гадали, специально ли состарены джинсы артиста, или же штаны пострадали при выполнении какой-то работы.
"Как сказала бы моя бабушка: "сними ты эти штаны, я ими пол мыть буду"😆", "У моего папы "гаражные" брюки такие же😊надо ему сказать, что он в тренде))) 👍", "Димон, куда деньги на джинсы скидывать?;)", "С бомжа снял штанцы?)", "На этих штанах Мурзик в будке спал. 😘", "Походу ДИМОН кокого та бомжа раздел 😂😂😂", "Портки бомбические👏👏👏😉", – рассуждали комментаторы под снимком Дмитрия Нагиева.
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