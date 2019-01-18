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Шоу-бизнес

"На всю страну хозяйство показывает": сын пристыдил оголившегося Нагиева

Кирилл и Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/kirill_nagiev
Дмитрий Нагиев устроил настоящую провокацию, когда обнародовал свои фотографии, на которых позирует со спущенными штанами. Сын шоумена Кирилл немедленно отреагировал на демарш родителя.
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Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Нагиев опубликовал несколько фотографий, где предстал в дезабилье. "Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом", – самонадеянно подписал одно из фото Нагиев. Всего за час этот снимок собрал более 175 тысяч лайков и множество комментариев.

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Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Не остался в стороне сын Дмитрия Кирилл Нагиев. Он пристыдил знаменитого папу: "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает) как мне быть?" Неизвестно, что ответил наследнику популярный телеведущий, потому как вскоре он быстро удалил пикантные кадры. Вместо этого он выложил селфи и написал: "И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".

Многочисленные подписчики высказались относительно поднявшейся шумихи. "грусть нисусветная в глазах.... эпотаж это баловство... душе там в "хоромах"., ох как несладко... видимо кризис нехватки духовной пищи... так оно и есть !", "Четкий прям🤣взбучка людей зашла, не зря вы", "Это все прикольно конечно и все мы люди в конце концов... но лицо Первого канала "Голос-дети"...", "Димычу, внимания что ли не хватает... нет... ему человека милого и с пониманием не хватает... круговерть и фальш вокруг напрягла , видно, уже порядком... отсюда такой поступок...." – проанализировали действия Дмитрия Нагиева интернет-пользователи.

Автор: Наталья Аряева18 января 2019, 08:33
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Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"

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