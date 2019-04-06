"Прическа рухнула": Валерия проговорилась о бурной ночи с мужем
Иосиф Пригожин отпраздновал юбилей в роскошном отеле Hyatt Regency. Мероприятие посетили около 500 гостей, среди которых были звезды шоу-бизнеса: исполнительница Лолита Милявская, певица Жасмин, телеведущая Лера Кудрявцева, музыкант Валерий Сюткин и многие другие. Специально для важного события кондитеры изготовили большой пятиярусный торт.
Виновник торжества появился перед публикой в черном костюме, а его супруга – в длинном платье с цветочным принтом. Певица Валерия отметила, что многие гости похвалили ее наряд. Автором платья стал модельер Кристиан Сириано, который приобрел скандальную известность после того, как в его наряде появился комик Билли Портер на вручении премии "Оскар".
Несколько фотографий с мероприятия звезда разместила на странице в Instagram. По ее словам, подготовка торжества заняла у нее много времени и сил. Валерия сильно переживала по поводу праздника, но, к счастью, все гости остались довольны. В тот вечер звездные супруги услышали много комплиментов. Причем организаторов похвалили как взрослые, так и молодые люди.
"Столько готовились, волновались – в итоге, получилось все, по отзывам наших гостей, просто великолепно. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник. Наша молодежь сказала, что эта была лучшая вечерника на их памяти. Кстати, довольны остались и более взрослые гости", – поделилась исполнительница.
Певица добавила, что все разошлись только под утро. К тому времени она уже сильно устала. "Прическа к концу рухнула, шпильки разлетелись, хорошо, моя бабочка с руки никуда не упорхнула", – вспомнила Валерия.
Поклонники не остались в стороне и поделились своими мыслями. "Если разлетелись шпильки – значит, праздник удался!", "Платье очень красивое! Валерия обалденная!", "Как же приятно видеть вас сияющей и счастливой", "На вас можно любоваться бесконечно", – написали восхищенные комментаторы.
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