"Ух, что сегодня ждет Лешу!": Ковальчук возбудила постельным фото
На черно-белом снимке исполнительница запечатлена в белой рубашке на постели. Звезда позирует спиной к зрителям. В подписи к посту певица привела отрывок из собственного стихотворения. "Теплые мысли холодными пальцами, / Прятать не нужно, что кроется в сердце. / Сегодня б мне смелости быть настоящей, / Сегодня я дам утонуть в моей бездне", – написала Юлия Ковальчук.
Одни подписчики принялись хвалить творческие способности кумира и признавались звезде в любви. "Юля, ты очаровательна!", "Супер! Всегда настоящая!", "Ножки божественные", "Ух, что сегодня ждет Лешу!", – рассыпались в комплиментах пользователи.
Другие комментаторы раскритиковали смелый образ знаменитости. По их мнению, певице стало не хватать внимания поклонников, и поэтому она решила показать такой откровенный кадр. "Уже не знает, как к себе внимание привлечь", "Попа артистки начинает оголяться, как только ее начинают забывать... Последний шанс привлечь к себе внимание", – заявили они.
Недавно Юлия Ковальчук разместила фотографию, на которой она стоит перед зеркалом в купальном костюме. Исполнительница призналась поклонникам, что давно мечтает об идеальной фигуре и ежедневно тренируется. Она добавила, что главным мотиватором для нее стали "спортивные подруги", которые рассказывают о своих достижениях в социальных сетях.
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