Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
партнеры
Среда 20 марта
Лента новостей
11:46
Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате мира
11:40
В Госдуме подсчитают ущерб Крыму от украинской власти
11:19
Схрон взрывчатки и оружия банды убийц из 90-х нашли в Подмосковье
10:01
Знаменитая актриса оказалась на пороге смерти после увольнения
09:44
Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка
09:17
Фото голого принца Чарльза утекли в Сеть
09:01
Молодящаяся Андреева показала большую дырку
08:44
Гитарист Оззи Осборна умер накануне дня рождения
08:10
Басков взбесил народ попрошайничеством из-за смерти Началовой
06:35
Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе
04:13
Заговорившую о мужских гениталиях Собчак заставляют вымыть рот
02:07
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
00:35
"Локоть сломал": обматерившая мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" получила по полной
21:54
Почему ушел Назарбаев
21:53
"Чуть не помер": рыжий из "Иванушек International" рассказал об ужасе на детском утреннике
21:43
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
21:28
Оголившаяся Глюк’oZa пошла по стопам красавицы Асмус
20:52
В Ижевске насмерть замерз человек
20:22
В Челнах из загоревшейся школы эвакуировали более 600 человек
20:11
В Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода
20:00
Переделанная Бледанс прижалась на лестнице к южному красавцу
19:55
Под Тюменью мужчина расстрелял знакомых из-за долга
19:24
Почерневшую Семенович перестали узнавать
18:42
"Стала жертвой насилия": Собчак взвыла от происков певца-извращенца
18:42
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
18:41
В Омске мужчина убил собутыльника из-за штанов
18:30
Володин: Россия и Казахстан должны остаться стратегическими партнерами
18:22
Кто научит молодых политиков
18:11
Падение глыбы льда на младенца обернулось серьезными последствиями
17:51
Перепутали в роддоме: Шепелеву рассказали о роковой ошибке
17:22
"Добил рак простаты?": загадочная причина отставки Назарбаева
17:14
"Дважды вызывала неотложку": Борисова отреагировала на прогнозы о своей смерти
16:52
Из галереи в Москве украли 5 картин
16:27
Подробности срочной отставки Назарбаева
16:27
Сделано заявление об украинских танках в Крыму
16:25
Уличенная в обмане Порошина раскрыла имя пятого ребенка
16:21
Отказавшаяся рожать от больного мужа актриса разревелась у Корчевникова
16:08
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке
16:07
Кеосаян и Симоньян ждут ребенка
15:54
В Башкирии "Газель" насмерть сбила пешехода
15:39
"Ненавидел себя": Машков раскрыл главный страх перед Табаковым
15:35
70-летний Леонтьев готовится стать отцом
15:22
На трусливого Порошенко объявлена охота
15:12
Единороссы не поддержат законопроект о переводе времени
15:07
Пригожин взбесил украинцев словами о Крыме
15:01
Называется матерью: позарившуюся на миллионы Яковлева из "Иванушек" оплевали у Малахова
14:57
Кредитору "Югры" досталось от охранников АСВ
14:53
Рыбаков предупредили о смертельной опасности (видео)
14:40
"Злобный вредитель": напуганная Цымбалюк-Романовская доверилась не тому человеку
14:27
Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение в Думе
14:21
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)
14:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 марта 2019 года
14:18
"Дешевая подделка": знаменитая модель крупно опозорилась
14:00
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
13:55
Россияне ударились в экономию после праздников
13:49
В Кремле заявили о смене режима на Украине
13:38
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Хуциева
13:31
Наталия Орейро решила вернуться на российские экраны
13:26
Пляшущему на костях Началовой Малахову заткнули рот
13:21
Пугачева и Киркоров повеселятся на грандиозном юбилее Леонтьева
13:11
"Очень больно": Федосеева-Шукшина плачет из-за тяжелой утраты
13:10
В центре Москвы совершено убийство
13:05
В Новой Москве открылся офис продаж ЖК "Филатов Луг"
12:47
Российская актриса едва не умерла во время оргии перед камерами
12:35
"Туалетное" видео Бузовой с тампонами вызвало шок
12:34
Госдума расширяет полномочия Счетной палаты
12:33
Медведева сделала жесткое заявление перед бойней
12:28
Любимые мужчины Юлии Началовой
12:18
Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко
11:59
"Нельзя заниматься самолечением": отец Началовой выступил с заявлением
11:55
"Подумай о муже": Брежневу заподозрили в романе с молдаванином
11:40
Дума проконтролирует выполнение поручений Медведева по нацпроектам
11:35
Сделано шокирующее заявление о связи Зеленского с Путиным
11:34
"Мама, где я?": Макаревич в шоке от российского телевидения
11:34
В Японии запретили физически наказывать детей
11:26
Дорогой столичный ресторан нарушил все правила
11:18
"Невероятный удар": звезды скорбят о великом режиссере
11:14
Infiniti QX60: семейная лошадка для богатых
10:54
Обреченный Губин покинул Россию
10:44
Уткин вывел Черчесова на чистую воду
10:30
Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию
10:21
Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка
10:08
Что должен знать о сексе каждый мужчина
10:03
Заговоривший на мове Путин довел украинцев до лютого бешенства
10:00
Маркл и Миддлтон заткнули рты
09:52
Алла Пугачева стала прабабушкой
09:40
Барановская разоткровенничалась об отношениях с Аршавиным (видео)
09:20
На дочь Началовой обрушилась новая беда
09:11
Тимошенко лизнула на заправке сочную сосиску
08:51
Подопечный Дробыша готовит англоязычный альбом
08:33
Собчак воссоединилась с Виторганом
08:28
Скончался легендарный советский режиссер
08:14
"Удар по организму": возлюбленный Лолиты перед смертью скинул 40 кг
08:07
В Москве наградят лучших экстрасенсов года
06:32
Путин поставил на место отказавшегося признать Крым Лукашенко
04:38
Возлюбленный уличил участницу шоу "Дом-2" в проституции
02:28
"Гори в аду!": отец ответил на дерзкие слова Маркл
00:11
"Трупный червь": народ заплевал Малахова за копание в белье Началовой
21:54
Объявлена дата ареста Порошенко
21:48
"Ты же мать!": раздетая Асмус всполошила народ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вокруг тела Юлии Началовой вспыхнул новый ажиотаж
"Крыша поехала": оскорбленные россияне больно врезали Макаревичу за Крым
"Это как!?": Собчак оторопела от слов лечащего врача Началовой
Киркорову влепили пощечину после слухов о краже
Лукашенко толкает Украину к войне с Россией
Украина признала российский Крым
Шоу-бизнес

Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике

Юлия Ковальчук. Фото: www.globallookpress.com
Российская певица давно мечтает об идеальной фигуре и регулярно занимается спортом. Результатами тренировок Юлия Ковальчук поделилась на своей странице в Instagram.

прочитано 381 раз

На фотографии, опубликованной в микроблоге несколько дней назад, исполнительница позирует перед зеркалом в синем купальном костюме. Звезда призналась, что к такой форме она пришла благодаря "спортивным подругам". Юлия Ковальчук любовалась снимками в их аккаунтах и тоже решила заняться собой. 

ПО ТЕМЕ

Ковальчук поставила крест на стройной фигуре

Ковальчук раскрыла секреты новых "Тайн следствия"

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

"Вот уж воистину один из лучших мотиваторов для девочек – их спортивные подруги. Насмотрелась тут на некоторых и кинулась качать пресс и ягодицы", – написала она. Певица добавила, что занимается спортом дома, и пообещала поделиться с поклонниками подробностями тренировок. 

Пользователи пришли в восхищение от ее стройного тела и одарили комплиментами. "Идеальная", "Молодец, Юля, так держать!", "Какая Вы стройняшка", "Прекрасная форма", – отметили комментаторы. Некоторые заявили, что Юлия Ковальчук является их личным мотиватором. А один юзер отметил, что исполнительница прекрасно выглядит, и предположил, что ребенка родил ее муж Алексей Чумаков: "Мне кажется, вашу дочь рожал Алексей. Красотка".

 

Недавно Юлия Ковальчук пожаловалась, что перестала ухаживать за собой во время Масленицы. Артистка пожертвовала стройной фигурой ради блинов, которые готовила ей мама. "Мамины пухлые дрожжевые блины несравнимы ни с чем!" – написала звезда и добавила фотографию, на которой она сидит напротив тарелки с лакомством.

Автор: Полина Крылова20 марта 2019, 12:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Юлия Ковальчук

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему ушел Назарбаев
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
В Кремле заявили о смене режима на Украине
Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко

Шоу-бизнес

Собчак появилась на публике с Богомоловым
Милявская раскрыла секрет красоты
Влюблена в девушку: Дакота сделала шокирующее заявление после развода
Известный ведущий раскрыл новую страшную болезнь Началовой

Проишествия

Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Общество

Фото голого принца Чарльза утекли в Сеть

Сына Елизаветы II сняли на пляже
Шоу-бизнес

Найдены неопровержимые доказательства четвертой беременности Миддлтон

Британцы уже делают ставки
Шоу-бизнес

Киркорова разнесли за "сладкое" видео с Тимати

Король российской эстрады стал аниматором
Шоу-бизнес

Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка

Она потеряла сознание в балетном классе

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей

Фоторепортажи

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Любимые мужчины Юлии Началовой
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками
Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO

Спорт

Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
Медведева сделала жесткое заявление перед бойней
Уткин вывел Черчесова на чистую воду

Регионы

Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru