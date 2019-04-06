Как живет дочь после смерти Началовой
Вера живет с родителями покойной исполнительницы. Отец девочки футболист Евгений Алдонин хотел забрать ее к себе, но дочь захотела остаться с бабушкой и дедушкой.
Близкие Веры сообщили, что она уже вернулась к прежнему образу жизни и даже посещает занятия в школе. "Учится. Пятерки приносит", – поделилась директор Анна Исаева в беседе с журналистами. Одноклассники помогают ей отвлечься от грустных мыслей.
О состоянии девочки также рассказал отец Юлии Началовой. По словам мужчины, наследница сильно переживает, но старается не показывать эмоции окружающим. После трагедии Вера написала эмоциональное письмо, в котором обратилась к покойной матери. "Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала", – приводит его слова Star Hit.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в результате заражения крови. 21 марта исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Почтить память певицы пришли поклонники и знаменитости.
Материал дополняется.
Артист пытался быть хорошим родителем
Артистка дала неожиданный совет бывшей супруге продюсера
Травма головы спровоцировала приступы эпилепсии
Вдове Малашенко некуда приткнуться
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Он изменил мне со страшной бабой
Квартира Началовой Юлии
Переспал с бывшей
Пропал кот
Передумала выходить замуж
Крик души
Диета Елены Малышевой
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Мне очень скучно!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Знак Весы
Вредно ли щелкать семечки?
кефирная диета на 7 дней
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !
Всем привет
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..