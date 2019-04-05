Прилучного засняли с Подольской за интересным занятием

Шестилетний Тимофей, сын актера Павла Прилучного, стал партнером Натальи Подольской в проекте "Главная роль". Корреспондент "Дни.ру" побывал на съемочной площадке.



Наталье Подольской поставили непростую задачу – сыграть Валю из кинофильма Глеба Панфилова "Начало" (1970). "Жестко моя Валя там с сыночком обходится, – заметила Наталья об этом эпизоде. – Хотя мне тоже иногда приходится строгость со своим сыночком проявлять".

Пока звезду гримировали и одевали, в павильоне скучал Тимофей Прилучный. От безделья он заколачивал в пол найденные где-то гвозди. Потом раздобыл паркетную доску и смастерил из нее лавку. Громко стучал увесистым молотком, забытым реквизиторами, пока не был обнаружен взрослыми.

Тимофею доверили роль хулиганистого сынишки Вали. Три дубля подряд Прилучный-младший получал от Подольской подзатыльник и отправлялся в угол, а затем ел вишневое варенье из банки – интереснее занятия, кажется, и не найти.

Ирина Горбачева, сидевшая в тот день в жюри, работу певицы похвалила: "Вы были убедительны, органичны. Ваша героиня счастлива и несчастна одновременно. Она полна сил и в то же время устала. В этом эпизоде для меня все сошлось. Вы молодец!"

Ну а актерский дебют Тимофея Прилучного все члены жюри оценили по высшему разряду, справедливо заметив, что такого боевого парня ждет большое будущее. Увидеть его работу в проекте "Главная роль" зрители смогут 6 апреля в 23:00 мск на Первом канале.