Почему вдова хоронит Булдакова рядом с Началовой
В столице насчитывается 133 кладбища. Наиболее привилегированными считаются Новодевичье, Ваганьковское и Троекуровское, где хоронят артистов, ученых, политиков, спортсменов. Эти погосты давно переполнены и без особого разрешения столичных властей получить место тут нельзя. Да и стоимость места здесь может достигать 2 миллионов рублей.
Но поскольку Алексей Булдаков являлся Народным артистом России, то земля ему положена бесплатно. Кроме того, столичный бюджет должен взять на себя и расходы по организации похорон. А это еще несколько сот тысяч рублей, ведь только за рытье могилы и ее драпировку тканью или еловыми ветками нужно отдать около 16 тысяч. Добавьте к этому специальный лифт для гроба, шатер для участников траурной церемонии, венки. По желанию родных покойного могилу можно засыпать не болотистой московской почвой, а чистым песком, но это стоить будет дороже.
Для Алексея Булдакова нашли место на Троекуровском кладбище, где с 1975 года хоронят граждан, отмеченных государственными почетными званиями и наградами. Именно тут 21 марта на 17 участке упокоилась певица Юлия Началова. Могила Булдакова, как ожидается, будет находиться неподалеку, поскольку хоронят сейчас именно в этой части погоста.
Помимо Началовой, с начала года в Троекуровском некрополе упокоились актеры Иван Бортник и Сергей Юрский, режиссер Марлен Хуциев.
Напомним, Алексей Булдаков скончался в Монголии. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни – у актера оторвался тромб. Простятся с артистом 7 апреля в Доме кино.
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