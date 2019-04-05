"Я не хочу больше притворяться": жена известного актера объявила о выкидыше

35-летняя супруга известного голливудского актера Алека Болдуина Хилария беременна в пятый раз. Но все параметры указывают на то, что вскоре она потеряет ребенка.

Тревожные новости Хилария Болдуин сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала оголенный, чуть округлый живот. Женщина призналась, что беременна. Для нее это уже пятый ребенок, однако есть серьезные проблемы. "Я хочу поделиться с вами тем, что, скорее всего, у меня скоро случится выкидыш", – объявила Хилария.

Далее она объяснила, что всегда была достаточно откровенна со своей аудиторией, делясь радостными моментами в жизни, личной и общественной. И на сей раз она решила ничего не скрывать. "Я думаю, что важно показать правду ... потому что моя работа – помогать людям быть реальными и открытыми. Кроме того, у меня нет стыда или смущения от этого опыта (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – призналась жена 61-летнего Алека Болдуина.

Хилария рассказала, что переживает все сомнительные прелести токсикоза: ее тошнит, она быстро устает, ее тело меняется. "И я должна притворяться. что все в порядке. Но на самом деле это не так. Я не хочу больше притворяться", – написала Хилария.

Далее она сообщила, что у эмбриона слабое сердцебиение и он медленно развивается. Однако что-либо делать не представляется возможным, потому что медики говорят, что есть маленький шанс на успешный исход беременности. И теперь Хилария и Алек находятся в томительном ожидании и неопределенности.

Жена голливудского актера не падает духом. Она уверена, что справится сама и ее семья с любым исходом, ведь поддержка близких дает силы. В заключение Хилария попросила быть добрыми и корректными в комментариях, потому что ее состояние сейчас все же нестабильно. Также она обратилась к представителям СМИ не докучать звонками и скрытой съемкой. Хилария пообещала держать общественность в курсе посредством соцсети. "Я надеюсь, что, поделившись этим, я смогу внести свой вклад в повышение осведомленности об этой деликатной теме", – заключила Хилария.

Напомним, у Болдуинов уже есть четверо детей – дочь Кармен и сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео. Своего четвертого ребенка Хилария родила в мае 2018 года. Отметим, что для Алека Болдуина это пятый ребенок – у него есть дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсинджер.