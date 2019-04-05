"Я не хочу больше притворяться": жена известного актера объявила о выкидыше
Тревожные новости Хилария Болдуин сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала оголенный, чуть округлый живот. Женщина призналась, что беременна. Для нее это уже пятый ребенок, однако есть серьезные проблемы. "Я хочу поделиться с вами тем, что, скорее всего, у меня скоро случится выкидыш", – объявила Хилария.
Далее она объяснила, что всегда была достаточно откровенна со своей аудиторией, делясь радостными моментами в жизни, личной и общественной. И на сей раз она решила ничего не скрывать. "Я думаю, что важно показать правду ... потому что моя работа – помогать людям быть реальными и открытыми. Кроме того, у меня нет стыда или смущения от этого опыта (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – призналась жена 61-летнего Алека Болдуина.
Хилария рассказала, что переживает все сомнительные прелести токсикоза: ее тошнит, она быстро устает, ее тело меняется. "И я должна притворяться. что все в порядке. Но на самом деле это не так. Я не хочу больше притворяться", – написала Хилария.
Далее она сообщила, что у эмбриона слабое сердцебиение и он медленно развивается. Однако что-либо делать не представляется возможным, потому что медики говорят, что есть маленький шанс на успешный исход беременности. И теперь Хилария и Алек находятся в томительном ожидании и неопределенности.
Жена голливудского актера не падает духом. Она уверена, что справится сама и ее семья с любым исходом, ведь поддержка близких дает силы. В заключение Хилария попросила быть добрыми и корректными в комментариях, потому что ее состояние сейчас все же нестабильно. Также она обратилась к представителям СМИ не докучать звонками и скрытой съемкой. Хилария пообещала держать общественность в курсе посредством соцсети. "Я надеюсь, что, поделившись этим, я смогу внести свой вклад в повышение осведомленности об этой деликатной теме", – заключила Хилария.
Напомним, у Болдуинов уже есть четверо детей – дочь Кармен и сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео. Своего четвертого ребенка Хилария родила в мае 2018 года. Отметим, что для Алека Болдуина это пятый ребенок – у него есть дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсинджер.
Отпрыск звезды собирается в суд
Шутки кончились
Он умер в возрасте 88 лет
Поклонники певицы бьют тревогу
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Не хозяйственная жена
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Кожевникова не замужем
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Пропал кот
Он изменил мне со страшной бабой
Родители нашли мне жениха
Переспал с бывшей
Крик души
Подруга критикует мои отношения
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Вредно ли щелкать семечки?
Передумала выходить замуж